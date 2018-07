Der Strand von Marina di Massa erstreckt sich gräulich unter einem trüben Himmel. Die Sonnenschirme flattern im Wind, die meisten Liegestühle sind leer. Ein Rimini ist diese Kleinstadt am Tyrrhenischen Meer nicht. Doch gerade wegen der verschlafenen Atmosphäre verbringen hier viele Norditaliener gern ihren Sommerurlaub – und das schon seit Generationen. In diesem Jahr fielen aber viele Buchungen aus. Die Besitzer der Strandhotels machen kein Geheimnis daraus: "Es ist die Krise", sagen sie mit einer gewissen Routine.

Dafür kommen mehr Touristen aus dem Ausland, vor allem aus Nordeuropa. An den Kiosken am Strand findet man überall deutsche Tageszeitungen, in fast jedem Restaurant gibt es ein deutsches Menü. "Es gibt in Italien eine anti-deutsche Stimmung", schrieb am Montag der Kolumnist der Tageszeitung Repubblica Carlo Galli. In Marina di Massa ist sie kaum zu spüren. Drei Abiturienten aus Bayern laufen am Strand entlang. Ob sie etwas von der angeblichen Feindseligkeit mitbekommen haben? "Nicht im Geringsten", sagen sie. "Sobald wir sagen, dass wir Deutsche sind, heißen uns alle willkommen."

Fragt man die italienischen Urlauber, die dem schlechten Wetter am Strand trotzen, bekommt man ein differenziertes Bild. "Fragen Sie lieber nichts über Deutschland", sagt Goffredo, 63, Einzelhändler aus Lucca. Warum? "Weil die ganze Krise nur eine Masche von Merkel ist", antwortet er. "Sie hat die Spekulanten auf Italien gehetzt. Und die italienischen Politiker haben nicht den Mut, um sie zum Teufel zu schicken und endlich mit diesem Euro-Wahnsinn Schluss zu machen". Sollte Italien aus dem Euro austreten ? Goffredo antwortet nicht mehr, mit angewiderter Miene schaut er auf das grün-graue Meer.

" Deutsche Arroganz"

Italiens Ministerpräsident Mario Monti hatte schon lange davor gewarnt. Je länger die Krise dauere, desto stärker werde in der italienischen Gesellschaft die Anti-Euro Stimmung . Das hat offenbar auch Silvio Berlusconi begriffen: Kürzlich äußerte der Ex-Regierungschef den Wunsch, wieder ins politische Schlachtfeld zu ziehen – mit einer Anti-Euro-Partei. Die Tageszeitung seiner Familie, Il Giornale , lässt inzwischen keine Gelegenheit aus, um anti-deutsche Ressentiments zu schüren. "Viertes Reich" titelte am Wochenende die Tageszeitung über einem Bild der Bundeskanzlerin mit leicht ausgestrecktem rechten Arm.

"Das Problem ist, dass man den Italienern nie etwas aufdrängen darf", sagt Mara, 38, Anwältin aus Mailand . Schließlich sei das Land bis vor 150 Jahren zwischen verschiedenen ausländischen Mächten aufgeteilt gewesen. "Sobald die Italiener einen gewissen Druck von außen spüren, reagieren sie deshalb abwehrend." Ist die Anti-Euro-Stimmung also Selbstschutz? "Nicht nur", antwortet sie. Diese Reaktion sei auch durch die besondere Arroganz der Deutschen bedingt, "die aus einer Mischung von wirtschaftlicher Überlegenheit und historischer Genugtuung hervorgeht."