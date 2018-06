Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat Amtsinhaber Barack Obama einen ersten Angriff gegen den von Herausforderer Mitt Romney gewälten Vize-Kandidaten der Republikaner gestartet. Er bezeichnete Paul Ryan als ideologischen Anführer der Republikaner im Kongress. Ryan sei ein anständiger Mann, der die Vision Romneys deutlich vertrete, sagte Obama bei einem Wahlkampfauftritt in Chicago. "Aber dies ist eine Vision, mit der ich grundsätzlich nicht einverstanden bin."

Die Wahl im November sei nicht nur eine Wahl zwischen zwei Kandidaten und zwei Parteien. Sie sei eine Entscheidung über zwei unterschiedliche Richtungen, sagte er. Die Unterschiede würden noch Jahrzehnte zu spüren sein, sagte Obama.

Der 42-Jährige Ryan hat sich als Sparpolitiker im Repräsentantenhaus vor allem mit dem Bestreben profiliert, Sozialleistungen für alte und arme Menschen zu kürzen. So will er etwa bei Wohnungszuschüssen und Essensmarken und der Krankenversicherung für Ältere und Bedürftige sparen. Er plant einen radikalen Umbau des Steuersystems und will auch das Rentensystem erneuern.

Ryans Kürzungspolitik thematisieren

Obamas Wahlkampfteam kündigte umgehend nach Ryans Nominierung an, die bis zu der Wahl am 6. November immer wieder zu thematisieren.

Romney liegt in Umfragen hinter Obama. Vorgestellt hatte der Exgouverneur von Massachusetts den erzkonservativen Haushaltsexperten am Samstag auf einer sorgfältig inszenierten Wahlkampfkundgebung in Norfolk– mit dem Schlachtschiff USS Wisconsin als Kulisse, benannt nach Ryans Heimatstaat.

Romney will die hohe Staatsverschuldung der USA zum herausragenden Thema im Wahlkampf machen.