Hakennase im feisten Gesicht, drei Knöpfe mit Davidsternen am Ärmel des Cutaway, der sich um einen prallen Körper spannt. Der Fettwanst stopft gierig riesige Bissen aus vollen Schüsseln in sich hinein. Eine servile Kreatur schenkt ihm edle Tropfen nach. Daneben kauert ein ausgezehrter und zerlumpter Hungerleider vor einem abgenagten Knochen auf dem leeren Teller. Angesichts des großen Fressens läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Ein mehr als abgeschmacktes Tableau.

Diese gezeichnete Figurenanordnung gehört nicht erst seit dem Nationalsozialismus zum Standardrepertoire der antisemitischen Hetzpropaganda, Unterabteilung raffendes Kapital. Zu größerer Raffinesse ist die rassistische Fantasie offensichtlich nicht fähig. Unzählige Male fand sich diese Kritzelei in Nazipublikationen, auf Flugblättern und Plakatwänden. Sie war eines der beliebtesten Sujets im Dunstkreis der Judenfresser, eine 08/15-Pose der antisemitischen Pornografie.

Und so, wie sie damals die grobschlächtigen Aggressionen anheizen sollte, fand sich die Hetzzeichnung nun am Wochenende auf der Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache . Dort, wo der freiheitliche Parteichef seiner Freundesschar im Internet – gegenwärtig mehr als 118.000 Gefolgsleute – sein Gedankengut näherbringen möchte. Damit sollte ein Eintrag zum aktuellen FPÖ-Slogan "Unser Geld für unsere Leut" illustriert werden. Inzwischen ermittelt ein Staatsanwalt in der Sache .

Strache hätte Affäre schnell beruhigen können

Als heftiger Protest ob der grafischen Entgleisung laut wurde, beteuerte der Parteichef natürlich sofort, er sei selbstverständlich kein Antisemit . Und alle Lautsprecher der Parteizentrale dröhnen, es sei eine böswillige Unterstellung, in der ­Internetveröffentlichung eine antisemitische Tendenz ausmachen zu wollen. Generalsekretär Harald Vilimsky behauptet etwa, wer in ­einer Hakennase ein antijüdisches Stigma zu erkennen glaube, sei selbst ein Antisemit. Weitere eklatante Blödheiten in diesem Skandälchen werden höchstwahrscheinlich von dem Facebook-­Publizisten Strache und dessen Gesinnungsfreunden nach­geliefert. Spätestens zum ORF-Sommerinterview nächste Woche, wo ein sinnfreier Wortschwall zu erwarten ist.

Das Facebook-Posting von Heinz-Christian Strache in der veränderten Variante vom 19. August© Screenshot ZEIT ONLINE

Wahrscheinlich beflügelte Strache bei seiner Internet-Rüpelei auch gar kein offen antisemitisches Motiv . Der Mann lässt ja denken. Er ging wohl lediglich der antisemitischen Häme eines seiner Helfers­helfer auf den Leim, der gerade den Facebook-Auftritt des Parteichefs betreute. Die veröffentlichte Zeichnung ist nämlich die hetzerische Version einer alten, auch nicht viel intelligenteren Karikatur (ohne Davidsterne und mit Knollennase), aus dem globalisierungskritischen Lager. Antisemitisch zugespitzt, kursiert das Bild auf rechtsradikalen Internetseiten.

Die Karikatur unter www.facebook.com/HCStrache vom 18. August Screenshot: ZEIT ONLINE

Und dort lustwandeln die freiheitlichen Hilfskräfte offenbar mit Vorliebe. Viele wurden aus dem Reservoir der schlagenden Burschenschaften rekrutiert, wo der Kellernazi-Ton die Umgangssprache zu sein scheint. Mit einer Entschuldigung für den peinlichen Fehler, einem Rüffel oder besser noch mit einem Rausschmiss wäre die Affäre binnen Stunden beigelegt gewesen.