Das rumänische Verfassungsgericht hat die EU um Hilfe in seiner Auseinandersetzung mit der Regierung des Landes ersucht. Der Gerichtspräsident Augustin Zegrean klagte in einer "dringenden Mitteilung" an die EU-Kommission, den Europarat und den UN-Kommissar für Menschenrechte über massive Einmischung des sozialistischen Regierungschefs Victor Ponta in Entscheidungen des Gerichts.

Das Verfassungsgericht will am 31. August darüber entscheiden, ob die von Ponta veranlasste Abstimmung über die Amtsenthebung des konservativen Staatspräsidenten Traian Basescu ungültig ist oder nicht. Die Wahlleitung hatte vor gut einer Woche mitgeteilt, Basescu habe das Referendum überstanden, weil weniger als 50 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hätten. Zegrean informierte in seiner Mitteilung darüber, dass einer der Richter nicht abstimmen wolle, weil er und seine Familie bedroht worden seien.

Der Gerichtspräsident listete auch eine Reihe von anderen Fällen auf. Eine Richterin sei "ernsthaft bedroht" worden, bei einem anderen Richter habe die Regierung die Rechtmäßigkeit der Ernennung bestritten. Zudem habe der von Ponta eingesetzte Interims-Präsident Crin Antonescu gesagt, dass die Regierung ungeachtet der Meinung des Gerichts an der Amtsenthebung Basescus festhalten werde.

"Entschlossen, Unabhängigkeit der Justiz zu garantieren"



Über den Hilferuf und den politischen Druck auf die Obersten Richter zeigte sich die für Grundrechte zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding "sehr besorgt". Reding versicherte Zegrean in einem Schreiben , die EU-Kommission verfolge die Lage in Rumänien "sehr aufmerksam" und sei "entschlossen, die Respektierung der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz in Rumänien zu garantieren".

Sie sei "besonders besorgt" über die Mitteilung hinsichtlich der Drohungen gegen Richter im Streit um die Absetzung des Staatspräsidenten. "Ich möchte daran erinnern, dass Politiker nicht versuchen dürfen, Richter vor anstehenden Entscheidungen einzuschüchtern und Richter nicht wegen Entscheidungen, die ihnen nicht gefallen, angreifen dürfen", sagte Reding.