Der Schweizer Botschafter in Deutschland sieht das deutsch-schweizerische Steuerabkommen gefährdet . "Bis vor Kurzem unterstützte in Umfragen eine Mehrheit das Abkommen", sagte Tim Guldimann der Rheinischen Post . "Ich kann nicht ausschließen, dass die Zustimmung wegen der fortgesetzten Gerüchte über Ankäufe von gestohlenen Daten abnimmt." Momentan würden Unterschriften gegen das Abkommen gesammelt. Falls 50.000 Unterzeichner zusammen kämen, gebe es im November ein Referendum.

Guldimann kritisierte die Ankündigung von NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans , weiterhin gestohlene Daten mit Informationen über deutsche Schwarzgeld-Konten kaufen zu wollen. Dieses Verhalten komme in der Schweiz "nicht gut" an, sagte Guldimann. Dennoch könne er "nicht verneinen", dass das Schweizer Bankgeheimnis "für Steuerhinterziehung missbraucht worden ist".

Borjans hatte am Montag gesagt: "Nach allem, was ich höre, gibt es noch weiteres hochwertiges Datenmaterial, das gekauft werden könnte." Es sehe so aus, als könne man damit noch etliche Steuerbetrüger aus Deutschland überführen.

Merkel besteht auf Abkommen

Trotz der wachsenden Kritik der Opposition besteht Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) aber auf einen Abschluss der Vereinbarung mit der Schweiz. "Dieses Steuerabkommen ist aus Sicht der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung der geeignete Weg, um dieses schwierige Thema zwischen beiden Ländern zufriedenstellend zu lösen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert .

Die Bundesregierung hat nach Aussage des Finanzministeriums keine Kenntnisse davon, dass Schweizer Banken deutschen Steuerbetrügern helfen würden, Schwarzgeld in ein anderes Land zu verschieben und so das Steuerabkommen zu unterlaufen. Korrekturen an dem unterzeichneten, aber noch nicht ratifizierten Abkommen wurden ausgeschlossen. Auch die Schweiz sehe keine Möglichkeiten für Nachverhandlungen, hieß es.

Der Bundesrat entscheidet im Herbst über das Abkommen, das Anfang 2013 in Kraft treten soll. Es sieht für Altvermögen eine anonyme Nachversteuerung zu Sätzen zwischen 21 und 41 Prozent vor. Künftige Erträge sollen wie in Deutschland besteuert werden. In der Länderkammer hat die schwarz-gelbe Bundesregierung dafür keine Mehrheit. Die von SPD und Grünen geführten Länder lehnen das Abkommen strikt ab.

"Vergangenheit als auch Zukunft umfassend besteuern"

Der Schweizer Botschafter hingegen unterstützt das Abkommen: Damit werde "sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft umfassend besteuert", sagte Guldimann. Ohne Abkommen gelte der bisherige Zustand: "Steuersünder könnten dann mit Zufallsfunden aufgrund fragwürdiger CD-Käufe gesucht werden und es bestünde die Möglichkeit bei konkretem Verdacht Amtshilfe anzufordern."

Außerdem hätten sich die Schweizer Banken dazu verpflichtet, den Transfer von deutschem Geld in Drittländer nicht zu unterstützen, sagte Guldimann. "Wir haben keine Anzeichen, dass dies trotzdem geschieht", bekräftigte der Diplomat. Fall es kein Abkommen gebe, gebe es auch dieses Verbot für die Banken nicht mehr. Es wäre nicht realistisch, auf Verhandlungen zu einem für Deutschland besseren Steuerabkommen zu hoffen, erklärte Guldimann.