Die südafrikanische Staatsanwaltschaft hat Mordanklage gegen 270 Bergarbeiter erhoben. Den Inhaftierten wird der Tod von 34 Kollegen während eines wilden Streiks vor einer Platinmine zur Last gelegt. Sie waren Mitte August von Polizisten erschossen worden. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätten sich alle, die an den Unruhen vor der Lonmin-Mine teilgenommen hätten, mitschuldig am Ausgang der Zusammenstöße gemacht, berichtete der Sender SABC.

Die Staatsanwaltschaft greift auf ein Gesetz aus der Ära der Apartheid zurück, wonach bei einer Schießerei unter Beteiligung der Polizei alle Menschen angeklagt werden, die vor Ort festgenommen wurden – egal, ob die Toten Polizisten sind oder nicht. "Es war die Polizei, die geschossen hat, aber sie wurde von den Demonstranten angegriffen, die bewaffnet waren", sagte ein Sprecher. "Deshalb wurden die 270 heute des Mordes beschuldigt." Die Polizei hatte beteuert, sie habe sich gegen eine mit Schusswaffen ausgerüstete Menge verteidigen müssen.

Die Mordanklage stieß auf scharfe Kritik. Der aus der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress ANC ausgeschlossene Politiker Julius Malema sagte: "Die Polizisten, die diese Leute getötet haben, sind nicht in Gewahrsam, nicht ein Einziger von ihnen. Das ist Wahnsinn." Die ganze Welt habe gesehen, wie die Polizisten die Bergarbeiter getötet hätten. Ein Jura-Professor der Universität Witwatersrand, Vincent Nmehille, äußerte Zweifel, ob die Gesetzesbestimmung in diesem Fall angewendet werden dürfe.

Die Zeitung The Mail and Guardian zitierte den südafrikanischen Verfassungsexperten Pierre de Vos, die Bergleute des Mordes zu beschuldigen, sei "bizarr und schockierend". Es handele sich um einen eklatanten Missbrauch des Strafrechts mit dem Ziel, die Polizei und Politiker wie Staatspräsident Jacob Zuma und Polizeiminister Nathi Mtethwa zu schützen.

Zweifel an "legitimer Notwehr"

Die Unruhen hatten sich am 16. August vor einer Platinmine von Lonmin PLC in Rustenburg ereignet, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Johannesburg . Gespräche zur Beendigung eines Streiks waren gescheitert; die Arbeiter hatten höhere Löhne verlangt. Bergarbeiter sollen mit Knüppeln, Macheten und mindestens einer Schusswaffe auf die Polizei zugegangen sein, die das Feuer eröffnete und 34 Männer tötete. Bei mehreren Zusammenstößen streikender Bergleute mit der Polizei waren im August insgesamt 44 Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Präsident Zuma setzte eine Untersuchungskommission ein, die die Hintergründe der Todesfälle ermitteln soll.

Nach Darstellung der Polizei handelten die Beamten jeweils in "legitimer Notwehr", da sie angegriffen worden seien. Inzwischen gibt es aber auch Berichte, wonach die meisten Arbeiter auf der Flucht erschossen wurden.