Explosionen und Gewehrfeuer haben Damaskus erneut erschüttert. Über der Stadt stand Rauch. Besonders der Stadtteil Dschobar ist umkämpft. Dort gab es nach Angaben von Augenzeugen erneut heftige Gefechte zwischen den Regimegegnern und dem staatlichen Militär.

Rebellen schossen eigenen Angaben nach einen Hubschrauber ab. In einem von Oppositionellen bereits am Sonntag veröffentlichten Video stürzt ein Helikopter brennend zu Boden. Dichter Rauch stand über der Absturzstelle nahe der Stadtautobahn. Auch das staatliche Fernsehen berichtete vom Abschuss eines Hubschraubers. Mitte August hatten die Rebellen bereits den Abschuss eines Kampfjets gemeldet.

Am Wochenende waren in Daraja nahe Damaskus mindestens 320 Leichen gefunden worden , wie Oppositionelle mitteilten. Den Rebellen zufolge waren es Opfer von Massenhinrichtungen. Die Körper sollen später in Brand gesetzt worden sein.

In einem von der Opposition verbreiteten Video waren zahlreiche verkohlte Leichen zu sehen, die in einer Moschee entlang der Wände übereinander gelegt waren. Die oppositionellen Kämpfer beschuldigten die Al-Shabaab-Miliz dieses Massakers. Die syrischen Staatsmedien berichteten dagegen, die Armee habe Daraja "von Terroristen gesäubert".

Flucht in den Libanon

Die Angaben aus Syrien lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Entsprechend vorsichtig verurteilten Außenstehende die Vorfälle. Sollten sich die Angaben der Opposition bewahrheiten, wäre das Massaker eine "Gräueltat neuen Ausmaßes", die von der internationalen Gemeinschaft verurteilt werden müsse, sagte Großbritanniens Außenstaatssekretär Alistair Burt.

Viele Syrer suchen mittlerweile im Libanon Schutz vor dem Bürgerkrieg . Ein libanesischer Grenzbeamter sagte am Montag, binnen weniger Stunden hätten mehr als 6.000 Menschen die Grenze überquert. Die meisten Flüchtlinge kamen demnach aus den südlichen Vororten der syrischen Hauptstadt.

August opferreichster Monat

Die Türkei blockte laut Al-Jazeera zwischenzeitlich die Grenze auf syrischem Gebiet ab. Das Nachbarland habe Probleme, den Ansturm zu bewältigen. In Lagern auf türkischer Seite leben bereits Zehntausende Flüchtlinge aus Syrien.

Die syrische Führung um Präsident Assad geht seit Mitte März 2011 gewaltsam gegen Regimekritiker vor. Seither wurden nach Angaben der Opposition etwa 25.000 Menschen getötet, die Vereinten Nationen sprachen vor Monaten von 10.000. Mit mehr als 4.000 Toten könnte der August schon jetzt der opferreichste Monat seit dem Beginn des Aufstands sein.