Die USA und die Türkei beraten über die Einrichtung einer Flugverbotszone über Syrien . Das sei eine der Optionen und Grund für eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Türkei, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton nach Gesprächen in Istanbul .



"Es ist eine Sache, über mögliche Aktionen zu reden, aber man kann vernünftige Entscheidungen nicht ohne eingehende Analysen und operative Planung treffen." Mit ihren Äußerungen brachte Clinton erstmals den Einsatz militärischer Mittel ins Gespräch. Ein Flugverbot müsste mit einem militärischen Einsatz durchgesetzt werden, den der Westen auch mit Blick auf Syriens Verbündete Russland und China bislang vermeidet.



Im vorigen Jahr hatten viele westliche Länder den Kampf libyscher Rebellen gegen Machthaber Muammar al-Gaddafi mit einer Flugverbotszone entscheidend unterstützt.



Auch die syrische Opposition fordert eine Flugverbotszone. Zum Schutz der Rebellen sollten ferner international gesicherte Bereiche an den Grenzen zu Jordanien und der Türkei geschaffen werden, sagte der Chef des Syrischen Nationalrats, Abdelbasset Sida. Dies sei sehr wichtig, um "dem Regime deutlich zu machen, dass seine Macht Stück für Stück schwindet". Es gebe Gegenden, die befreit worden seien, sagte Sida. "Aber das Problem sind die Flugzeuge, die zusätzlich zum Artilleriefeuer töten und zerstören."



In der Millionenmetropole Aleppo setzten Assads Truppen ihre Offensive mit unverminderter Härte fort. Dabei wurden erneut Panzer und Kampfflugzeuge eingesetzt. Anführer der Rebellen klagten über einen Mangel an Waffen und Munition . Auch in Damaskus flammten die Kämpfe auf, wie Bewohner und das Staatsfernsehen berichteten. In der Nähe der Zentralbank habe es eine heftige Explosion gegeben.

Der Bürgerkrieg droht auch die Nachbarländer Syriens zu erfassen. Am späten Freitagabend kam es zu einem Grenzgefecht mit jordanischen Truppen. Die Auseinandersetzungen in der Region Tel Schihab-Turra begannen nach Angaben aus der syrischen Opposition, als syrische Soldaten auf Flüchtlinge schossen, die die Grenze nach Jordanien überqueren wollten.