Als syrische Rebellen vor einigen Wochen das Sendezentrum in Damaskus beschossen, war auch die heile Welt des syrischen Staatsfernsehen für einen Moment erschüttert. Vielleicht war das der Augenblick, in dem die Entscheidung von Ola Abbas fiel. Während auf syrischen Straßen Demonstranten erschossen wurden, verkündete sie im Fernsehen: "Wir Syrer stehen zu Assad wie eine Eins." Wäre das Regime gefallen , während sie vor der Kamera steht, hätte sie ein großes Problem gehabt. Ola Abbas kannte seit Langem die Realität außerhalb des Studios . Sie wusste, dass sie ihr altes Leben nicht mehr würde weiterführen können.

Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sich die Moderatorin Mitte Juli die Last von der Seele: "Ich kann nicht mehr mit meinen Auftritten das Blutvergießen in Syrien legitimieren, ich dachte lange Zeit, dass ich das Richtige tue, sage mich aber hiermit vom Regime los." Sie bekam dafür 67 "Gefällt-mir"-Klicks und drei Morddrohungen. Noch im Morgengrauen fuhr sie im Bus nach Beirut und rettete sich dort in die französische Botschaft.

Nahezu täglich sagen sich Militärs und Diplomaten vom Assad-Regime los, doch Ola Abbas ist eine der ersten Popstars. Und sie gehört zu den wenigen Alawiten – dieselbe Minderheit, zu der auch Assad gehört – die dem Präsidenten die Gefolgschaft kündigen.

In Damaskus besaß sie mehrere Häuser

Ola Abbas präsentierte zehn Jahre lang im syrischen Staatsfernsehen das beliebte Morgenmagazin "Guten Morgen mein Land", kam den berühmtesten Schauspielern und Schriftstellern Syriens auf dem beigefarbenen Sofa im Studio nah und kündigte das Fernsehdrama der Woche an, meist Schnulzen aus libanesischer Produktion. Zwischen seichter Unterhaltung moderierte sie Propagandabeiträge an, Rebellen bezeichnete sie als "miese Terroristen", die Revolution nannte sie "eine zionistisch-westlich-saudische Verschwörung". Jeden 8. März gratulierte sie dem syrischen Volk zum Jahrestag der Machtergreifung durch die herrschende Baath-Partei.

Ola Abbas hatte alles. Sie besaß in Damaskus mehrere Häuser und hatte wichtige Freunde. Kurz nach dem Ausbruch der Proteste vor anderthalb Jahren erhielt sie einen festen Vertrag und eine Gehaltserhöhung. Sie führte als Alawitin ein gutes Leben, wie die meisten Mitglieder dieser Minderheit. Nun lebt sie seit drei Wochen im Pariser Exil, nur ein paar Kleidungsstücke und sechs Stangen Zigaretten einer libanesischen Marke im Gepäck: "Was passiert, wenn ich alle aufgeraucht habe?", fragt sie.

Sie sitzt in einem Touristencafé an der Place de Châtelet, einen Steinwurf vom Louvre entfernt, und erzählt von ihrem ursprünglichen Plan: "Ich wollte meine Immobilien verkaufen und mir eine neue Existenz bevorzugt in Kairo aufbauen." Die Morddrohungen ließen ihr keine Gelegenheit dazu; mittellos in Kairo zu leben, kam für sie nicht infrage. Deswegen flüchtete Ola Abbas nach Paris .