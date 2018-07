US-Präsident Barack Obama hat mit einem Militärschlag gegen Syrien gedroht, sollte das Regime von Baschar al-Assad chemische Waffen einsetzen oder deren Einsatz vorbereiten. Bis jetzt habe er kein militärisches Engagement im Syrien-Konflikt angeordnet, sagte Obama. Aber die US-Regierung habe Assad und "jedem Spieler in der Region unmissverständlich klar gemacht, dass es eine rote Linie für uns wäre, es enorme Konsequenzen hätte, wenn wir an der Chemiewaffenfront Bewegung oder einen Einsatz sehen", sagte der Präsident. "Das würde meine Kalkulationen erheblich ändern."

Die USA beobachteten die Lage sehr genau, sagte Obama. "Wir haben eine Reihe von Eventualplänen zusammengestellt." Die Frage der Chemiewaffen betreffe nicht nur Syrien. "Sie betrifft unsere engen Verbündeten in der Region, einschließlich Israel . Wir können keine Situation haben, in der chemische oder biologische Waffen in die Hände der falschen Leute fallen", sagte der Präsident.

Obama vergesse Israels Sprengköpfe

Die syrische Führung wies die Drohung als leere Wahlkampfankündigungen zurück. Der US-Präsident habe "wieder einmal Angst vor irgendwelchen Waffen verbreitet, von denen man viel hört und über die viel gelogen wird", schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Dabei habe er Hunderte von atomaren Sprengköpfen vergessen, die Israel besitze, und die eine Bedrohung für die Sicherheit der Region darstellten.

Wegen der Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gibt es Befürchtungen, dass die Chemiewaffen in die Hände von radikalen Islamisten geraten könnten – oder Assad sie gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. Vor etwa einem Monat hatten Äußerungen eines Sprechers des syrischen Außenministeriums die Sorge verstärkt: Zunächst hatte der Sprecher gesagt, Syrien würde Chemiewaffen nicht gegen die Aufständischen im eigenen Land, sondern nur gegen "äußere Aggressoren" einsetzen. Damit räumte die Regierung in Damaskus erstmals den Besitz derartiger Massenvernichtungswaffen ein. Einen Tag später korrigierte der Sprecher seine Aussagen und versicherte, sein Land würde "niemals chemische und biologische Waffen nutzen".

Syriens Vorräte an Chemiewaffen gelten als die größten in der Region und sollen unter anderem aus Sarin, Senfgas und möglicherweise VX bestehen. Experten der Informationswebsite Global Security schätzen, dass mehrere Hundert Liter Kampfstoff vorhanden seien und jährlich Hunderte Tonnen Vorläuferstoffe produziert wrden. Das Land soll der Nuclear Threat Initiative (NRI) zufolge über Scud- und SS-21-Raketen, Granaten und Bomben als Trägersysteme verfügen. Die Regierung in Damaskus hat nicht die Chemiewaffenkonvention von 1992 unterzeichnet, die den Einsatz, die Herstellung und Lagerung von chemischen Kampfstoffen untersagt.

Türkei fordert Schutzzonen in Syrien

Die Türkei fordert wegen der schnell wachsenden Zahl syrischer Flüchtlinge Vorbereitungen für die Einrichtung von Schutzzonen auf syrischem Boden. Die türkischen Lager könnten nicht mehr als 100.000 Flüchtlinge aufnehmen, zitierte die Tageszeitung Hürriyet Außenminister Ahmet Davutoğlu. Die Vereinten Nationen könnten Lager auf der syrischen Seite der Grenze errichten.

Bei den andauernden Kämpfen in Syrien zwischen Regierungstruppen und Rebellen soll der berüchtigte Chef des Geheimdienstes der Luftwaffe, Dschamil Hassan, einem Anschlag zum Opfer gefallen sein. Regimegegner berichteten, Hassan sei auf dem Militärflughafen Al-Messe in Damaskus schwer verletzt worden. Man habe ihn in ein Krankenhaus in der russischen Hauptstadt Moskau gebracht, wo ihm die Ärzte aber nicht mehr hätten helfen können.

In der umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo ist am Montag eine japanische Journalistin getötet worden. Dies bestätigte die Regierung in Tokio. Die 45-Jährige hatte jahrelang aus Konfliktgebieten wie Afghanistan und dem Irak berichtet. Wie die in London ansässigen Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilten, werden drei andere Reporter vermisst.