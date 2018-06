Wegen des Tropensturms Isaac verschieben die US-Republikaner die Auftaktreden ihres Parteitags in Tampa ( Florida ). Das Programm soll – mit einem Tag Verspätung – erst am Dienstag beginnen, sagte der Vorsitzende des Nationalen Komitees der Republikaner, Reince Priebus am Samstag. Wegen der Wettervorhersagen soll der Parteitag zwar am Montag offiziell eröffnet, aber dann sofort bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) ausgesetzt werden. Zum Parteitag werden etwa 50.000 Teilnehmer erwartet.



Auf der Veranstaltung soll der Republikaner Mitt Romney zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden. Für Romney ist das von den Medien mit großer Aufmerksamkeit bedachte Großereignis eine Gelegenheit, sich vor der Wahl Anfang November an weite Schichten der Bevölkerung zu wenden. "Die Sicherheit derer, die sich auf Isaac ' Weg befinden, ist von höchster Wichtigkeit", sagte er nach der Startverschiebung. "Ich spende denen Beifall, die in Tampa angemessene Änderungen im Zeitplan vorgenommen haben."

Floridas Gouverneur Rick Scott, ebenfalls Republikaner, sagte seinen Auftritt bei dem Parteitag ab, um sich auf den Schutz der Bevölkerung in dem 19 Millionen Einwohner zählenden Bundesstaat zu konzentrieren.

Tropensturm Isaac wird für den frühen Montagmorgen westlich von Tampa im Golf von Mexiko erwartet. Er könnte sich bis dahin nach Vorhersagen des Nationalen Wetterdienstes zu einem Hurrikan entwickelt haben. Isaac hatte am Samstagmorgen Haiti erreicht. Mindestens vier Menschen wurden durch den Sturm in dem Karibikstaat getötet. Florida hat wegen des Sturms bereits den Ausnahmezustand ausgerufen.