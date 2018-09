Die kremlkritischen Äußerungen des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney beim Nominierungsparteitag sind in Russland nicht gut angekommen.

" Moskau und Washington haben wiederholt deutlich gemacht, dass es unzulässig ist, bilaterale Beziehungen zum Opfer und zur Geisel von Wahlkämpfen zu machen", ließ Russlands Präsident Wladimir Putin durch seinen Sprecher Dmitri Peskow mitteilen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Romney hatte am Donnerstag in seiner Nominierungsrede angekündigt , sollte er ins Weiße Haus einziehen, müsse sich Putin auf "etwas mehr Rückgrat" einstellen. Der Regierung von US-Präsident Barack Obama warf der Republikaner vor, im Streit mit Russland um das Raketenabwehrsystem in Osteuropa nachgegeben zu haben, um mehr Flexibilität gegenüber Moskau zu haben. "Unter meiner Regierung werden unsere Freunde mehr Loyalität sehen", sagte Romney.

Peskow sagte, solche Äußerungen seien "nicht gut". Russland sehe diese zudem nicht als den offiziellen Standpunkt Washingtons an und werde weiterhin daran arbeiten, die Beziehungen zu den USA zu verbessern.