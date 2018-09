Der Einsatz der Regierung in Stockholm für Demokratie und Menschenrechte hat zu einem diplomatischen Eklat zwischen Schweden und Weißrussland geführt. Das weißrussische Außenministerium zog seine Diplomaten aus Stockholm ab, teilte Schwedens Außenminister Carl Bildt auf Twitter mit .

Zudem forderte das Regime in Minsk das schwedische Botschaftspersonal auf, bis 30. August das Land zu verlassen. Schweden protestierte dagegen, die EU will nun prüfen, wie sie dagegen vorgehen wird.

"Das ist eine kräftige Eskalation durch Präsident Lukaschenko , den offenbar der schwedische Einsatz für Demokratie irritiert", sagte Bildt im Radiosender SR. "Ich sehe, dass Lukaschenko als der Rowdy auftritt, der er ja auch auf diplomatischer Bühne ist."

Botschafter nach Treffen mit Oppositionellen ausgewiesen

Ein Grund für den diplomatischen Konflikt ist, dass sich der schwedische Botschafter mit Vertretern der weißrussischen Opposition getroffen hatte. Er wurde daraufhin von Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko ausgewiesen.

Als Reaktion darauf erklärte Bildt mit Blick auf den seit Wochen vakanten weißrussischen Botschafterposten in Stockholm, der von Minsk nominierte Kandidat sei "nicht willkommen". Zugleich beschloss Schweden, zwei in Stockholm stationierten weißrussischen Diplomaten die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen.

Flugzeug wirft Teddybären ab

Zudem dürfte eine Aktion, an der auch Schweden beteiligt waren, Lukaschenko erbost haben. Ein Kleinflugzeug hatte Hunderte Teddybären mit Protestlosungen über Weißrussland abgeworfen . Gestartet war das Flugzeug vom benachbarten Litauen aus, auch schwedische Piloten sollen beteiligt gewesen sein.

Lukaschenko hatte wegen der Aktion bereits Luftwaffenchef Dmitri Pachmelkin und General Igor Ratschkowski von den Grenztruppen entlassen. Die Opposition in Minsk nutzt immer wieder Plüschtiere als Zeichen des Protests, weil normale Demonstrationen oft brutale Polizeigewalt und Strafprozesse nach sich ziehen. An den Teddys waren zuletzt Aufrufe für Presse- und Meinungsfreiheit befestigt.

Der weißrussische Geheimdienst KGB ermittelt gegen einen weißrussischen Fotografen, der Bilder der Teddys verbreitet haben soll, und gegen einen Makler, der den schwedischen Piloten angeblich eine Wohnung vermietet hat. Ihnen drohen wegen Beihilfe zur Verletzung der Staatsgrenze bis zu sieben Jahre Haft.

"Sie verdienen die gleichen Freiheiten"

In der EU setzt sich Schweden in besonderem Maße für eine Demokratisierung Weißrusslands ein. Insbesondere nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl Lukaschenkos im Dezember 2010 und der folgenden brutalen Niederschlagung der Protestbewegung hatte Schweden den Schutz von Demokratie und Menschenrechten gefordert.

"Wir verschreiben uns weiterhin der Freiheit Weißrusslands und all seiner Bürger", teilte Bildt via Twitter mit . "Sie verdienen die gleichen Freiheiten und Rechte wie der Rest Europas." Der britische Außenminister William Hague schrieb auf Twitter , Schweden könne "stolz" sein auf seine Bemühungen für eine Achtung der Menschenrechte in Weißrussland.