Globale Probleme sind heute ohne starke Vereinte Nationen nicht lösbar. Wenn aber in der letzten Septemberwoche die Großen der internationalen Politik vor der UN-Generalversammlung debattieren, spielt Deutschland keine Rolle. Angela Merkel interessiert sich mehr für die Hinterzimmer der G8/G20-Konferenzen als für die UN-Generalversammlung: Sie wird in New York abwesend sein. Streng nach Protokoll – erst die Regierungschefs, dann ihre Vertreter, schließlich die Außenminister –, darf Außenminister Westerwelle erst gegen Ende der Debatte sprechen, vielleicht wie vergangenes Jahr erst am fünften Tag der Generalversammlung.

Tom Koenigs ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Der frühere Frankfurter Umweltdezernent und Kämmerer leitete von 2007 bis 2008 die UN-Mission in Afghanistan und zuvor ähnliche Einsätze im Kosovo und in Guatemala. Seit 2009 sitzt er für die Grünen im Bundestag.

Dann aber ist die Messe gelesen, sind die Entscheidungsträger längst wieder abgereist und mit ihnen auch die Journalisten. Und wenn er dann spricht, wird er in leisen Tönen keine eigenen Akzente setzen. Westerwelle fühlt sich nicht wohl in New York, wie seine bisherigen Auftritte in der UN-Generalversammlung deutlich gezeigt haben.

So verspielt diese Bundesregierung ihre Chance, für eine größere Rolle Deutschlands in den Vereinten Nationen und im Sicherheitsrat zu werben. Aber womit hätte Merkel auch werben können? Mit der unglücklichen Enthaltung in der Abstimmung zur Libyen-Resolution, deren diplomatischen Folgen bis heute nachwirken? Auch die Performance Deutschlands als nicht-ständiges Mitglied des Sicherheitsrates hat nicht überzeugt. Politisch hielt man sich an maximal ungefährliche Themen wie Abrüstung oder Armutsbekämpfung und fiel politisch nicht weiter auf.

Deutschland will im Sicherheitsrat nur dazugehören

Im Herbst 2010 hatte Deutschland sich in einer seltenen Kampfkandidatur gegen Portugal und Kanada durchgesetzt, um in den Sicherheitsrat zu gelangen. Heute fragt man sich, warum sich die Deutschen den strapaziösen Bewerbungsmarathon überhaupt gestellt hatten. Andere Länder wollen in den Sicherheitsrat, weil sie Anliegen haben – Deutschland will einfach nur rein, um dazuzugehören.

Strategische Ziele verfolgt die Bundesregierung in den Vereinten Nationen nicht. Das Desinteresse hat Grade von Lächerlichkeit: Während deutsche Diplomaten im Sicherheitsrat den Klimawandel und seine sicherheitspolitischen Folgen thematisieren wollen, schwänzt Merkel, die selbsternannte "Klimakanzlerin", ostentativ die Rio20+-Konferenz, die wichtigste globale Klimakonferenz der letzten Zeit. Während im Sicherheitsrat die deutsche Delegation die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bekämpfen will, nickt Thomas de Maizière die Modernisierung des Atomwaffenarsenals der Nato ab.

Wenn die deutsche Führungsebene den UN derart offensichtlich die kalte Schulter zeigt und sogar die eigenen Initiativen hintertreibt, hilft es wenig, dass der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig unermüdlich den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten voranbringt.