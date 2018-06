Inhalt Seite 1 — Der Rest der Welt soll ruhig zum Teufel fahren Seite 2 — Deutschlands Marshall-Plan für Europa Auf einer Seite lesen

Ich gebe zu: Amerika macht Fehler. Große, dumme Fehler. Es war ein Riesenfehler, in Irak und in Afghanistan einzumarschieren. Auch in Vietnam . Ebenso in Deutschland. Was hatten wir da bitteschön zu suchen?



Die uralte Streitfrage, warum und wie Amerika sich in anderen Ländern engagieren soll, ist in Washington dieser Tage wieder mal zum Thema geworden. Präsident Barack Obama ist nämlich gerade dabei, Ägypten rund eine Milliarde Dollar Schulden zu erlassen. Außerdem will er amerikanische Firmen, die in Ägypten investieren, mit 375 Millionen Dollar fördern. Weitere 60 Millionen Dollar sollen ägyptische Unternehmen erhalten. Obama will auch eine geplante Anleihe in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar durch den Internationalen Währungsfonds unterstützen.

Theoretisch soll all das schmutzige amerikanische Geld der angeschlagenen Wirtschaft Ägyptens helfen und gleichzeitig der in den Kinderschuhen befindlichen Demokratie nützen.

Wir wissen aber doch alle, wohin das Geld fließt: an turbokapitalistische amerikanische Firmen, die die Ägypter ausnehmen. An gierige ägyptische Kollaborateure. Bis an ägyptischer Kultur nichts mehr übrig ist und die Menschen dort den ganzen Tag lang nichts anders tun als solide amerikanische Autos , leckeres amerikanisches Bier und gute amerikanische Waffen zu kaufen. Obama sagt: Geld für eine strauchelnde Gesellschaft – ich sage: nackter Imperialismus.

Ich bin nicht der einzige Amerikaner, der amerikanischen Imperialismus in jeder Form ablehnt. Im Gegenteil: Auch wenn es in Europa nicht so bekannt ist, sind nach meiner Einschätzung je nach politischer Stimmung rund die Hälfte aller Amerikaner Imperialisten (meist Demokraten), die andere Hälfte sogenannte "Isolationisten" (meist Republikaner).

Eric T. Hansen © [M] Ralf Ilgenfritz Eric T. Hansen ist Amerikaner, Buchautor (Planet Germany) und Satiriker, der sein halbes Leben in Deutschland lebte, heute in Berlin. Sein aktuelles Buch ist Die ängstliche Supermacht: Warum Deutschland endlich erwachsen werden muss. Auf ZEIT ONLINE erklärt er einmal in der Woche die Eigenheiten seiner Heimat – und der Deutschen.

Der Isolationismus war zuerst da. Angefangen mit der Unabhängigkeitserklärung verstand sich Amerika als ein von Europa völlig losgelöster Staat, dessen Politik allein den eigenen Bürgern zugute kommen sollte. Mehrere Gründerväter äußerten die Meinung, dass Amerika sich niemals in die Politik anderer Länder verstricken solle. Bis zu jenem Punkt im Unabhängigkeitskrieg, als man erkannte, das wir ganz allein die Engländer doch nicht vertreiben konnten. Also nahmen wir die Hilfe der Franzosen an, die damit den Engländern an den Karren fahren wollten – und zack! Schon waren wir in die europäische Politik verstrickt.

Heute noch glaubt die eine Hälfte von uns, als größtes und reichstes Land, zudem als erste und erfolgreichste Demokratie der Welt, habe Amerika die moralische Pflicht, anderen Ländern unter die Arme zu greifen, und zwar am besten dann, wenn dabei die eigenen Interessen bedient werden.

Die andere Hälfte glaubt, die erste und einzige Pflicht unseres Landes sei, die eigenen Bürger zu schützen und zu unterstützen, und der Rest der Welt soll ruhig zum Teufel fahren. Diese sogenannten Isolationisten sind in Deutschland als jene depperten Amerikaner bekannt, die Berlin oder Krakau auf einer Weltkarte nicht finden würden. Wieso auch? Schließlich haben sie nicht vor, dort einzumarschieren.

Am stärksten war der Isolationismus kurz vor dem Zweiten Weltkrieg: Präsident Franklin D. Roosevelt wollte sich erneut in der alten Welt engagieren, aber die Stimmung im Land so kurz nach dem Ersten Weltkrieg war dermaßen stark dagegen, dass er versprechen musste, unsere Jungs nie wieder nach Europa zu schicken. Der Kongress erließ sogar einen "Neutrality Act", der das auf jeden Fall unterbinden sollte. Erst als die Japaner Hawaii zerbombten, wurden aus Isolationisten prompt Imperialisten, und Roosevelt konnte nicht nur beim Krieg im Pazifik mitmachen, sondern auch noch in Europa.