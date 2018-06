Roma gehören zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen in Bulgarien. Zudem sind sie Opfer von Rassismus und Diskriminierung. Bulgarische Nationalisten forderten im Wahlkampf vergangenes Jahr etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe – angesichts der angeblichen Roma-Kriminalität. Zudem leben die Roma meist in Ghettos an den Rändern von Dörfern und Städten – teils ohne Strom, Wasser und Elektrizität. In der Stadt Maglizh wurden mehr als 30 illegal errichtete Häuser von Roma-Familien abgerissen.