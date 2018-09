Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den Weg für eine Auslieferung des radikalen Imams Abu Hamza und vier weiteren Terrorverdächtigen von Großbritannien an die USA freigemacht. Das Gericht lehnte eine Berufungsklage von Mustafa Kamal Mustafa, besser bekannt als Abu Hamza al-Masri, ab, der als einer der bekanntesten Extremisten Großbritanniens gilt. Die Große Kammer bestätigte damit ein Urteil vom 10. April, wie das Straßburger Gericht mitteilte. Hamza drohen jetzt in den USA bis zu 100 Jahre Haft.

Der in Ägypten geborene Islamist Hamza hatte geklagt, weil er die Unterbringung in einem US-Hochsicherheitsgefängnis als Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung erachtet hatte. Damals hatte die Kleine Kammer des Gerichts geurteilt, dass eine mögliche Strafe gegen Hamza und die vier weiteren mutmaßlichen Terroristen in den USA "nicht grob unverhältnismäßig" ausfallen würde.

Das britische Innenministerium begrüßte die Entscheidung. Ministerin Theresa May sagte, Hamza und die vier weiteren Verdächtigen würden so schnell wie möglich an die USA ausgeliefert. Der einäugige Imam, bei dem ein Haken eine fehlende Hand ersetzt, hatte in der Moschee von Finsbury Park im Norden von London gepredigt. In Großbritannien wurde er bereits im Februar 2006 wegen Aufrufs zu Rassenhass und Mordanschlägen zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Die USA werfen Hamza vor, im Jahr 1998 an einer Geiselnahme im Jemen beteiligt gewesen zu sein. Außerdem werden ihm die Einrichtung eines Terrorcamps im US-Bundesstaat Oregon in den Jahren 1999 und 2000 und die Unterstützung terroristischer Anschläge in Afghanistan in den Jahren 1999 bis 2001 zur Last gelegt. Insgesamt liegen in den USA elf Anklagen gegen Hamza vor.