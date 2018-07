Die einflussreiche amerikanische Zeitung Washington Post fordert US-Präsident Barack Obama im Atomkonflikt mit dem Iran zu einer klaren Warnung an Teheran auf. "Wenn Obama wirklich entschlossen ist, militärisch vorzugehen, falls der Iran entscheidende Schritte zum Bau einer Bombe unternimmt, etwa Uran auf waffenfähige Konzentrationen anzureichern, dann wäre er gut beraten, das auch öffentlich zu sagen", schrieb die Zeitung – und schloss sich damit der Meinung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an. Laut Washington Post könne Obama mit einer klaren Aussage das Verhältnis zu Netanjahu verbessern und einen militärischen Alleingang Israels gegen den Iran verhindern.



Der israelische Regierungschef hatte schon vor einer Woche gefordert, dem Iran klare Grenzen zu setzen. Sobald Teheran diese "roten Linien" überschreite , müsse die iranische Regierung mit einem Militärschlag rechnen. Eine solch unmissverständliche Warnung könne die Gefahr eines militärischen Konflikts mindern, hatte Netanjahu hinzugefügt. Netanjahu reist Ende des Monats zur UN-Vollversammlung nach New York . Israelischen Medienberichten zufolge wird er voraussichtlich am 27. September auch Obama treffen.



Obwohl Israel und die USA wie die meisten westlichen Länder darin übereinstimmen, dass der Iran keine Atomwaffen erlangen darf, besteht keine gemeinsame Position in der Frage eines Angriffs . Die Uhren in den USA tickten anders als in Israel, sagte Israels Verteidigungsminister Ehud Barak . Der Iran verlagere Atomanlagen in Bunker und könne dadurch schon bald "immun" gegen israelische Militärschläge werden .



Die militärisch wesentlich stärkeren USA könnten jedoch nach allgemeiner Auffassung auch später noch effizient eingreifen und Sanktionen und Diplomatie deshalb mehr Zeit einräumen. Die israelische Führung aber wolle im Gegenzug für ihr Stillhalten eine klare Zusage Washingtons , notfalls militärisch einzugreifen, heißt es.

EU bereitet neue Sanktionen vor

Außenminister Guido Westerwelle ( FDP ) teilte mit, d ie EU bereite neue Sanktionen vor , die schnell umgesetzt werden könnten. Darauf hätten sich die Außenminister bei ihrem informellen Treffen auf Zypern verständigt, sagte er. Als möglicher Termin für neue Beschlüsse wurde der 15. Oktober genannt.

Die Sanktionen scheinen allerdings innerhalb der Union keineswegs unumstritten zu sein. Wie am Rande des EU-Außenministertreffens verlautete, sind sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien zwar einig darin, Teheran wegen seines Atomprogramms mit weiteren Strafen belegen zu wollen. Einige kleinere Mitgliedstaaten fürchteten aber um ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran. Dabei könnte es sich um osteuropäische Länder handeln, deren mächtiger Nachbar Russland den Iran bislang stets gegen den Vorwurf der befürchteten militärischen Nutzung seiner Atomanlagen in Schutz genommen hatte.

Wie zwei Diplomaten der Nachrichtenagentur dapd sagten, gibt es selbst unter den Befürwortern neuer Sanktionen aber noch keine Einigkeit darüber, wie diese am Ende aussehen könnten. Ins Spiel gebracht worden seien Beschränkungen für das iranische Energie- und Transportwesen sowie für den Finanzsektor.

Außenminister Westerwelle betonte: "Eine atomare Bewaffnung des Iran ist in keiner Weise akzeptabel." Das wäre nicht nur eine Bedrohung für das Nachbarland Israel, die nicht hinzunehmen sei, sondern eine Gefahr für die gesamte Region. Zugleich könne dadurch eine neue Runde des atomaren Wettrüstens in der Welt eingeläutet werden. Dies gelte es zu verhindern.

Der Minister bekräftigte die Verhandlungsbereitschaft der EU mit Teheran: "Die Hand bleibt ausgestreckt", sagte er. Doch müsse der Iran endlich substanzielle Vorschläge unterbreiten. "Ein Spiel auf Zeit können wir nicht akzeptieren."