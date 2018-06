Eine Flotte chinesischer Fischerboote ist auf dem Weg zu einer umstrittenen Insel-Gruppe im Ostchinesischen Meer , die von China und Japan beansprucht wird. Mit dem Beginn der Fangsaison sei eine große Anzahl Boote ausgelaufen, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Peking . Wegen des Territorialstreits der beiden Länder um die Inselgruppe könnte es zu Zwischenfällen mit der japanischen Küstenwache kommen.



Der Konflikt zwischen Japan und China ist neu aufgeflammt, weil die Regierung in Tokio drei der Inseln von einer Familie gekauft und verstaatlicht hatte. Der Kauf führte in China zu Massendemonstrationen .

Das chinesische Landwirtschaftsministerium versicherte, die Fischer beschützen zu wollen. China verwalte den Fischfang in dem Seegebiet und werde sich an die Gesetze halten. Auch japanische Küstenschiffe patrouillieren an den Fanggründen. In dem Seegebiet gibt es nicht nur reiche Fischbestände, sondern auch große Rohstoffvorkommen.

China droht mit wirtschaftlichen Sanktionen

Wegen des Konflikts drohte China zudem seinem wichtigen Handelspartner mit wirtschaftlichen Sanktionen, falls die Regierung in Tokio nicht einlenke. Wichtige Bereiche wie Produktion, Finanzen, Exporte nach China, Importe "strategisch wichtiger Materialien" oder japanische Unternehmen in China könnten von Strafmaßnahmen betroffen sein, schrieb das kommunistische Parteiorgan Volkszeitung .

Die Spannungen bringen japanische Unternehmen in China bereits in Schwierigkeiten. Der Elektronikhersteller Canon schickte seine Arbeiter in drei Werken zunächst für zwei Tage nach Hause, während Panasonic zwei Fabriken schloss, wie Staatsmedien und Mitarbeiter berichteten.

"Einige Arbeiter haben gestreikt, vor allem wegen der Inseln", sagte eine Angestellte. "Wie sie wissen, sind wir alle sehr verärgert darüber." Auch der Autokonzern Honda schloss seine fünf Werke in China für zwei Tage.