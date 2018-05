Die japanische Regierung hat den Streit mit China um eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer deutlich verschärft. Trotz eindringlicher Warnungen der chinesischen Staatsführung gab die Regierung in Tokio bekannt, sie sei mit den privaten Besitzern über einen Kauf der Inseln einig geworden. Man wolle die in Japan unter dem Namen Senkaku und in China als Diaoyi bekannten Inseln baldmöglichst übernehmen und auf eine friedliche und stabile Weise kontrollieren.

Die Regierung möchte drei von vier Inseln kaufen. Ziel sei es, die Inseln im derzeitigen Zustand zu bewahren. Die japanische Regierung betonte, es handele sich um einen normalen Vorgang. Die Inseln lägen auf japanischem Hoheitsgebiet und würden nun vom Staat einem Privatbesitzer abgekauft. Vier der fünf Inseln sind derzeit in japanischem Privatbesitz, die fünfte gehört der Hauptstadt Tokio.

Das wird allerdings von der chinesischen Regierung vehement bestritten. Sie protestierte gegen die Kaufabsicht und bestellte den japanischen Botschafter ein. Ministerpräsident Wen Jiabao wurde von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua mit den Worten zitiert, sein Land werde niemals einen fußbreit Boden aufgeben. Das chinesische Außenministerium erklärte, es handele sich um eine ernstzunehmende Verletzung der chinesischen Souveränität , die die Gefühle von 1,3 Milliarden Chinesen verletzt habe.

Der Streit um die unbewohnte Inselgruppe ist in ihrer Lage begründet: Sie liegt etwa 200 Kilometer von Taiwan und 2.000 Kilometer von Tokio entfernt inmitten fischreicher Gewässer. Zudem werden dort umfangreiche Gasvorkommen vermutet.

Innenpolitischer Streit in Japan

Die chinesische Führung unterstellt der japanischen Regierung von Ministerpräsident Yoshihiko Noda vor allem nationalistischen Ziele. Allerdings steht Noda innenpolitisch auch selbst unter Druck: Mit dem Kauf will er verhindern, dass die Stadtregierung von Tokio unter ihrem nationalistischen Gouverneur Shintaro Ishihara die Inseln erwirbt. Dieser wollte auf den Inseln mit dem Ziel eines künftigen Militärstützpunktes Befestigungsanlagen bauen.

Noda ist gegen eine Bebauung oder Vermessung der Inseln und hatte kürzlich einen Landgang von Beamten Tokios untersagt, um China nicht weiter zu provozieren. Der Premier hatte zudem nach einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao am Rande des Apec-Gipfels in Wladiwostok erklärt, er wolle den Streit von "umfassenden Standpunkten" aus betrachten.

Der Konflikt um die Inseln dauert seit Jahren an. Erst im August hatte Japan eine Gruppe chinesischer Aktivisten festgenommen, die sich auf einer der Inseln aufhielt.

Wirtschaftliche Folgen

Der Streit hat auch wirtschaftliche Folgen: Nach Angaben des chinesischen Automobil-Branchenverbandes sank der Absatz japanischer Autos in China im August deutlich als Folge des Streits. Auch der Autobauer Nissan hatte "einen gewissen Einfluss" des Streits auf die Absatzzahlen im wichtigen chinesischen Markt eingeräumt. In China hatte es zudem bereits teils gewaltsame Proteste gegeben, als japanische Aktivisten eine der Inseln besetzt hatten.

Japan und China sowie Taiwan erheben Anspruch auf die Senkaku-Inseln. Tokio beruft sich auf das Jahr 1885, in dem Japan die Kontrolle der Inseln übernahm. Peking hält dagegen, die Diaoyi-Inseln hätten bereits während der Ming-Dynastie (1368 bis 1644) zu China gehört und seien auf Landkarten und in einem Buch verzeichnet gewesen.