Die USA und Japan haben sich darauf verständigt, einen zweiten Radarschirm zur Abwehr von Raketen auf japanischem Territorium zu errichten, sagte US-Verteidigungsminister Leon Panetta in Tokio. Dort traf er den japanischen Verteidigungsminister Satoshi Morimoto und Außenminister Koichiro Gemba.

Ziel sei es, besser auf eine Bedrohung durch ballistische Raketen aus Nordkorea reagieren zu können. Das System richte sich nicht gegen China , betonten Regierungsbeamte. Über den genauen Stationierungsort wurde noch nicht entschieden.

Zudem drängte Panetta auf eine friedliche Lösung des Inselstreits zwischen Japan und China . Beide Seiten müssten friedliche Wege zur Beilegung ihrer Differenzen finden. Gute Beziehungen zwischen Japan und China lägen im Interesse aller.

Gemba sagte, das Thema sei bei seinem Treffen mit Panetta nicht angesprochen worden. Beide Länder seien sich aber einig, dass auch im Falle der Inseln der japanisch-amerikanische Sicherheitspakt greife.

Die Spannungen zwischen Japan und China wegen der Inselgruppe im Ostchinesischen Meer nehmen seit Wochen zu . Am Wochenende gab es in zahlreichen chinesischen Städten Proteste. Tausende demonstrierten in Peking und mehr als zwei Dutzend anderen Städten gegen die japanische Politik. Auslöser der aktuellen Proteste war der Kauf der umstrittenen Inseln durch die japanische Regierung, was in China als Affront betrachtet wurde.

Japan kontrolliert die Inseln seit 40 Jahren, nachdem sie von den USA, die sie im Zweiten Weltkrieg erobert hatten, aufgegeben worden waren. Beansprucht werden die Inseln aber auch von China und Taiwan . Sie sind von reichen Fischgründen umgeben.