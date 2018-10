Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler hat Deutschland aufgefordert, bei der Weiterentwicklung der internationalen Entwicklungsziele mitzuwirken. "Wir werden weder unseren Wohlstand noch unsere Sicherheit noch unseren Frieden erhalten, wenn wir uns nicht als Partner der Armen begreifen", sagte Köhler. Erforderlich sei jetzt eine "Entwicklungsagenda für den ganzen Planeten".



Köhler ist das einzige deutsche Mitglied in einem neuen Beratergremium der Vereinten Nationen , das heute seine Arbeit aufnimmt. Der Ausschuss soll die sogenannten Millenniums-Ziele weiterentwickeln , die sich die Staatengemeinschaft zur Jahrtausendwende gesetzt hatte. Zu diesen zählen beispielsweise die Halbierung der Armut oder die Gleichstellung von Mann und Frau. Für Köhler ist die Arbeit im UN-Beratergremium die erste politische Aufgabe nach seinem überraschenden Rücktritt vor zweieinhalb Jahren.



Köhler sagte, die bis 2015 laufenden Ziele seien "insgesamt eine Erfolgsgeschichte". Sie hätten dem Armutsproblem und seinen Folgen auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit verschafft und der Entwicklungspolitik mehr Wirkung gegeben. Trotzdem könne man mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Immer noch lebten mehr als eine Milliarde Menschen in tiefster Armut. Vor allem Afrika müsse eine bessere Perspektive bekommen.

Die acht UN-Millenniumsziele Die acht UN-Millenniumsziele: 1. Armut und Hunger bekämpfen: Die Zahl der extrem armen Menschen, die von weniger als 1,25 Dollar (knapp ein Euro) am Tag leben, soll bis 2015 halbiert werden, ebenso die Zahl der Hungernden. Die Umsetzung dieser Ziele ist zweifelhaft. Etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit sind immer noch extrem arm, 2010 wird ihre Zahl wegen der globalen Wirtschaftskrise vermutlich sogar um 64 Millionen steigen. 830 Millionen Menschen leiden immer noch Hunger. 2. Grundschulausbildung für alle Kinder gewährleisten: Alle Jungen und Mädchen sollen bis 2015 mindestens eine Grundschulausbildung erhalten. Inzwischen gehen 89 Prozent aller Kinder zur Grundschule, im Jahr 2000 waren es 83 Prozent. Angesichts des langsamen Fortschritts halten die Vereinten Nationen ein Erreichen des Ziels für unwahrscheinlich. Derzeit gehen immer noch 69 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter nicht in einen geregelten Unterricht. 3. Gleichstellung und größeren Einfluss der Frauen fördern: Die Benachteiligung von Mädchen in der Schule soll bis 2015 beseitigt werden. Weltweit kommen jedoch auf 100 Grundschüler immer noch nur 96 Grundschülerinnen. Als Erfolg verbucht es die UN, dass der Anteil der weiblichen Parlamentsabgeordneten von 1990 bis 2010 von elf auf 19 Prozent gestiegen ist. 4. Die Kindersterblichkeit senken: Die Sterberate von Kindern unter fünf Jahren soll bis 2015 um zwei Drittel sinken. Hier sieht die UN Teilerfolge: Starben 1990 noch 100 von 1000 Lebendgeborenen vor dem fünften Lebensjahr, sind es inzwischen nur noch 72 von 1000. Das bedeutet täglich 10.000 weniger Todesfälle von Kleinkindern. Nach derzeitigem Stand könnten aber nur zehn von 67 Ländern mit hoher Kindersterblichkeit bis 2015 das UN-Ziel erreichen. 5. Die Gesundheit der Mütter verbessern: Die Zahl der Mütter, die während Schwangerschaft oder Geburt sterben, soll bis 2015 um drei Viertel sinken. Doch noch immer sterben jährlich Hunderttausende Frauen an Komplikationen, die Zahl hat sich seit 2000 kaum verringert.

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen: Hier gibt es Nachholbedarf: Immer noch stecken sich jeden Tag weltweit etwa 7000 Menschen mit dem HI-Virus an. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen sank aber von 3,5 Millionen im Jahr 1996 auf 2,2 Millionen im Jahr 2008. Die Zahl der Infizierten mit Zugang zu HIV-Medikamenten in armen Ländern hat sich binnen fünf Jahren verzehnfacht. 7. Eine nachhaltige Umwelt gewährleisten: Hierzu gehört unter anderem der Erhalt der Artenvielfalt und der Kampf gegen die Abholzung gefährdeter Wälder. Und vor allem die Trinkwasserversorgung: Die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser soll bis 2015 halbiert werden. Seit 1990 haben 2,7 Milliarden Menschen zusätzlich Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. 884 Millionen haben ihn derzeit nicht. Weniger gut läuft die Entwicklung bei hygienischen Sanitäranlagen: Derzeit haben 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang dazu, bis 2015 wird diese Zahl nach UN-Schätzungen sogar leicht ansteigen. 8. Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen: Die Exporte aus armen Ländern in Industrieländer nehmen laut den Vereinten Nationen stark zu, der Verschuldungsgrad armer Länder sinkt. Allerdings sind die reichen Länder noch weit vom UN-Ziel entfernt, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungshilfe zu geben; derzeit liegt die Quote bei 0,31 Prozent. Quelle: United Nations Regional Information Centre for Western Europe (UNRIC Brussels), AFP

Zu Deutschlands Rolle sagte der ehemalige Bundespräsident: "Auch wir müssen begreifen, dass wir in einer Welt leben. Nicht in einer ersten, zweiten oder dritten Welt." In Zeiten der Globalisierung seien "längst alle wechselseitig voneinander abhängig". Kein Land, sei es noch so groß und stark, habe auf Dauer etwas davon, wenn es die Voraussetzungen für ein globales Gemeinwohl gering schätze.

Köhler sagte, von Frieden und Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit oder einem stabilen Finanzmarkt müssten "alle Völker auf unserem Planeten" profitieren.