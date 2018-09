US-Präsident Barack Obama hat Mitt Romney finanziell im Wahlkampf überholt: Erstmals seit vier Monaten hat der Demokrat mehr Wahlkampfspenden eingenommen als sein konservativer Herausforderer, berichteten US-Fernsehsender unter Berufung auf die Wahlkampfteams.

Demnach habe Obama im August etwa 114 Millionen US-Dollar (rund 89 Millionen Euro) von Unterstützern für seine Wahlkampagne eingenommen, Romney habe im gleichen Zeitraum 111 Millionen Dollar verbucht. Damit nahm Romney bereits den dritten Monat in Folge mehr als 100 Millionen Dollar ein.

Die Amtsinhaber können im Wahlkampf normalerweise mehr Geld sammeln als ihre Herausforderer. Obama und sein Team hatten jedoch Probleme, mit dem Romney-Lager gleichzuziehen. Für Obama war das Spendenaufkommen im August daher ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vormonat – im Juli waren es 75 Millionen Dollar.

Experten prognostizieren bereits den teuersten US-Wahlkampf der Geschichte. Schon jetzt hat er die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten. Bob Biersack vom Center for Responsive Politics rechnete in der Zeitung USA Today sogar damit, dass die Kosten in der Hochphase des Wahlkampfs an die drei Milliarden Dollar erreichen könnten.

Romney will Gesundheitsreform nicht mehr komplett abschaffen

Mit Blick auf die Wahlen im November hatte Amtsinhaber Obama zuletzt in mehreren Umfragen zugelegt. Nach einer Erhebung des Rasmussen-Instituts von Samstag lag Obama mit 46 zu 44 Prozent vor seinem Konkurrenten. In einer Umfrage von Reuters/Ipsos führte Obama mit 47 zu 43 Prozent. Auch nach einer Gallup-Umfrage konnte sich Obama um drei Punkte auf 48 Prozent verbessern, Romney lag demnach bei 45 Prozent.

Der Herausforderer reagierte am Wochenende mit einer Kehrtwende: In einem Fernsehinterview des Senders NBC sagte der Romney, er habe keineswegs vor, alle Bestandteile von Obamas Gesundheitsreform zurückzunehmen. So wolle er daran festhalten, dass Versicherer Klienten mit Vorerkrankungen nicht abweisen dürfen. Auch die Tatsache, dass automatisch Kinder von Versicherten den Schutz genießen, wolle er nicht antasten.

Der Sinneswandel kommt überraschend: Zwar hatte Romney als Gouverneur von Massachusetts bereits eine Gesundheitsreform durchgesetzt, die der der Obama-Regierung in vielen Punkten ähnelt. Während des Wahlkampfs hatte Romney aber wiederholt erklärt, "Obamacare" komplett rückgängig zu machen, sollte er ins Weiße Haus einziehen.