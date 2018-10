Bei einer Demonstration gegen die Sparpolitik der spanischen Regierung sind am gestrigen Dienstagabend in Madrid mehr als 60 Menschen verletzt worden. Tausende Demonstranten hatten sich vor dem Parlament in der spanischen Hauptstadt versammelt, die Polizei hatte den Zugang zu dem Gebäude abgeriegelt. Die Lage sei eskaliert, als Demonstranten versuchten, Absperrungen in der Nähe des Abgeordnetenhauses zu durchbrechen, hieß es in Medienberichten.

Protestierende warfen Steine auf Polizisten, die Gummigeschosse und Schlagstücke gegen die Demonstranten einsetzten. Unter den mehr als 60 Verletzten seien 27 Polizisten, teilten Rettungskräfte mit. Nach Polizeiangaben wurden 26 Menschen festgenommen. Medienberichten zufolge waren 1.300 Polizisten im Einsatz.

Die Protestierenden forderten die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zum Rücktritt auf und skandierten "Weniger Polizei, mehr Bildung", "Raus mit euch" und "Ihr vertretet uns nicht" . Viele streckten die Hände in die Luft und riefen "Hände hoch, das ist ein Überfall", in Anspielung darauf, dass die Ärmeren des Landes für die Krise bezahlen müssten. "Sie haben uns unserer Demokratie beraubt", sagte eine Demonstrantin.

Bewegung der "Empörten" organisierte sich über das Internet

Seit dem Nachmittag hatten sich die Menschen in der Umgebung des Parlaments versammelt. Die Teilnehmer des Protests hatten sich wie schon in der Vergangenheit über das Internet organisiert. Hinter der sogenannten Bewegung der "Empörten" stehen mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen und Bündnisse, die dazu aufgerufen hatten, das Parlament zu umzingeln. Die Organisatoren der Protestaktion sagten, die Sparmaßnahmen zeigten, dass die regierende Volkspartei den Menschen im vergangenen Jahr falsche Versprechungen gemacht habe, um gewählt zu werden.

In der Nacht zum Mittwoch beruhigte sich die Lage. Mehrere hundert Menschen harrten friedlich auf einem Platz in der Nähe des Parlaments aus, bis die Polizei die Versammlung gegen ein Uhr auflöste. Auch in Barcelona und Sevilla kam es zu kleineren Demonstrationen mit mehreren hundert Teilnehmern.

Katalonien zieht Neuwahlen vor

Spanien kämpft derzeit gegen die zweite Rezession in drei Jahren und eine Arbeitslosenquote von knapp 25 Prozent . Die Regierung in Madrid hat eine Reihe von Sparmaßnahmen und Reformen eingeführt, um das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 6,3 Prozent und 2013 auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu drücken. Im August habe das Defizit bei 50,1 Milliarden Euro oder 4,77 Prozent des BIP gelegen, teilte die Regierung mit. Das Defizit sei unter Kontrolle, sagte Haushaltsstaatssekretärin Marta Fernández Curras. Es wird erwartet, dass Rajoy am Donnerstag bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2013 weitere Reformen ankündigt.

Die Regierung der autonomen spanischen Region Katalonien kündigte unterdessen für den 25. November Neuwahlen an. Die Abstimmung wurde von Regionalpräsident Artur Mas um zwei Jahre vorgezogen. Madrid hatte es vergangene Woche abgelehnt, Katalonien besondere Befugnisse mit Blick auf die Finanzen zu erteilen. Die nordöstliche Region zählt zu den wirtschaftlich stärksten Spaniens, hat aber auch eine der höchsten Verschuldungen und 5,02 Milliarden Euro aus einem Fonds der Zentralregierung beantragt .