UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die strafrechtliche Verfolgung aller Kriegsverbrechen in Syrien gefordert. Beide Seiten in dem Konflikt hätten sich offenkundig entschieden, "eine Lösung durch Gewalt statt durch Dialog anzustreben", beklagte Ban Ki Moon bei der Eröffnung der 21. Sitzung des Menschenrechtsrates in Genf . Neben Syrien beschäftigen sich die Vertreter der 47 Mitgliedsstaaten des UN-Gremiums bis Ende September mit zahlreichen weiteren Konflikten und Verstößen gegen die Menschenrechte.

Ban erklärte, er sei zutiefst beunruhigt über die Luftangriffe syrischer Regierungsstreitkräfte auf Zivilisten . Auch die Gewalt zwischen Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften und die sich immer mehr verschlechternde humanitäre Lage in Syrien seien besorgniserregend. "Wir müssen sicherstellen, dass jeder – auf allen Seiten –, der Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder andere Verletzungen der Menschenrechte begeht, zur Rechenschaft gezogen wird", sagte Ban.

Der UN-Generalsekretär äußerte zudem Bedauern darüber, dass die Mitglieder des Sicherheitsrates in der Syrien-Frage nach wie vor gespalten seien. Daher sei es umso wichtiger, dass der Menschenrechtsrat in Genf ebenso wie die Generalversammlung in New York weiter für eine Lösung des Syrien-Konfliktes eintrete.

Ban rief alle Betroffenen auf, den Syrien-Sondergesandten der UN und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, zu unterstützen . Dieser begann am Montag in Kairo seine erste Vermittlungsmission in der Region. Brahimi warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen. Er wisse, dass seine Aufgabe "sehr schwierig" sei, doch könne er dem syrischen Volk seinen Beistand nicht versagen. In "einigen Tagen" wolle er nach Damaskus reisen.

Massive Vorwürfe gegen Regierungstruppen und Rebellen

Wie andere Redner verurteilte auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, die Gewalt in Syrien. Der Einsatz schwerer Waffen durch die Regierungstruppen habe zu einer großen Zahl ziviler Opfer, einer Massenvertreibung und einer humanitären Krise geführt. Auch den Aufständischen warf Pillay unter anderem Mord, willkürliche Hinrichtungen und Folter vor.

Zutiefst geschockt sei sie durch das Massaker an mehr als 300 Menschen in der Stadt Daraya Ende August. Vermutlich handele es sich auch dabei um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte sie. Pillay forderte den ungehinderten Zugang für die vom UN-Menschenrechtsrat berufene unabhängige Expertenkommission, damit die Verantwortlichen für die Bluttat ermittelt werden könnten. Die Aussicht, die Verbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, sei derzeit allerdings sehr gering.

Allen diplomatischen Bemühungen zum Trotz gingen die Kämpfe in Syrien mit unverminderter Gewalt weiter. Bei einem Anschlag in der nordsyrischen Stadt Aleppo kamen nach Berichten der staatlichen Medien mindestens 30 Menschen ums Leben. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Für westliche Beobachter verdichten sich jedoch die Hinweise auf eine wachsende Rolle islamistischer Gruppen in dem Bürgerkrieg. So komme es immer häufiger zu Anschlägen, die der Vorgehensweise der Al-Kaida entsprechen. Erst am Sonntag hatte ein jordanischer Extremistenführer Diktator Baschar al-Assad mit "tödlichen Anschlägen" gedroht.