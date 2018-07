Außenminister Guido Westerwelle hat bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen in New York den UN-Sicherheitsrat kritisiert, der "bis heute seiner Verantwortung für die Menschen in Syrien nicht gerecht geworden" sei. Die Gefahr eines Flächenbrands in der Region wachse. Trotz der eskalierenden Gewalt und der verfahrenen Situation im Sicherheitsrat "dürfen wir nicht aufhören, an einer politischen Lösung zu arbeiten", sagte er. Die Kritik richtet sich gegen die Blockade des Sicherheitsrats durch die Veto-Mächte Russland und China , die ein härteres Vorgehen der UN gegen Machthaber Baschar al-Assad ablehnen.

In diesem Zusammenhang forderte Westerwelle, der Sicherheitsrat müsse der "Welt von heute" angepasst werden. Deutschland sei bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Der Außenminister warb ein weiteres Mal um einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat . Deutschland ist im wichtigsten UN-Gremium nur noch bis zum Jahresende als nicht-ständiges Mitglied vertreten. Westerwelle forderte, auch Afrika und Lateinamerika mit ständigen Sitzen zu berücksichtigen und Asien mehr als einen Sitz im Rat zu geben. Deutschland hat dazu vor Jahren schon ein Bündnis mit Indien , Brasilien und Japan geschlossen. Konkrete Aussicht auf Erfolg gibt es aber nicht.

Im Streit um sein Atomprogramm forderte Westerwelle vom Iran , einzulenken und nicht länger auf Zeit zu spielen. Teheran bleibe "den Nachweis der ausschließlich friedlichen Absichten seines Nuklearprogramms weiter schuldig", sagte er. "Die Gespräche der letzten Monate haben uns einer Lösung nicht ausreichend nähergebracht." Der Außenminister sprach sich für eine "politische und diplomatische Lösung" aus, doch Teheran müsse dringend einlenken. "Ich appelliere an den Iran, nicht länger auf Zeit zu spielen."

Auf die Forderung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach einer "roten Linie" für den Iran ging Westerwelle nicht näher ein. Es gehe jedoch auch darum, die Gefahr eines nuklearen Rüstungswettlaufs mit unabsehbaren Folgen für die internationale Sicherheit abzuwenden. Der Iran steht im Verdacht, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms an der Atombombe zu arbeiten.

Westerwelle warnte davor, dass der Aufbruch in der arabischen Welt von gewalttätigen Extremisten zweckentfremdet wird. "Das darf keinen Erfolg haben." Auch das islamfeindliche Mohammed-Video sei keine Rechtfertigung für Gewalt. Zugleich mahnte er, angesichts der anderen Konflikte die Bemühungen um einen Friedensschluss zwischen Israel und Palästinensern nicht zu vernachlässigen. Das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung auf dem Verhandlungsweg drohe derzeit zu entgleiten.