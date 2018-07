Die USA ziehen alles Personal bis auf eine Notbesetzung aus den Botschaften in Tunis und Khartum ab. Auch die Familienangehörigen der Regierungsbeamten sollen die Länder verlassen. Das US-Außenministerium warnte zugleich vor Reisen nach Tunesien "zum jetzigen Zeitpunkt" und der anhaltend kritischen Lage im Sudan .

Aus Wut über den in den USA produzierten Film , in dem der Prophet Mohammed verunglimpft wird , hatten gewalttätige Demonstranten in vielen islamischen Ländern seit vergangenem Dienstag US-Botschaften und Vertretungen anderer westlicher Länder angegriffen. Im libyschen Bengasi waren der US-Botschafter und drei weitere Amerikaner getötet worden .

Einem Zeitungsbericht zufolge rechnet Präsident Barack Obama nicht mit einer raschen Beruhigung der Lage. Das Weiße Haus gehe davon aus, dass die gewaltsamen Proteste zu einer "anhaltenden Krise mit unvorhersehbaren diplomatischen und politischen Konsequenzen " führen könnten. Eine Folge könnte sein, dass die USA ihre diplomatische Präsenz in der Region vermindern, schreibt die New York Times in ihrer Onlineausgabe.

Weiterer Anti-Deutschland-Protest im Sudan geplant

Auch Deutschland reagierte auf die jüngsten gewaltsamen Ausschreitungen gegen die deutsche Botschaft im Sudan . Laut dem Auswärtigen Amt soll das Botschaftspersonal in Khartum reduziert werden. Außerdem würden zusätzliche Sicherheitskräfte zum Schutz der Botschaft entsandt, sagte eine Außenamtssprecherin. Die Botschaft sei derzeit geschlossen. "Über die schrittweise Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit wird im Licht der weiteren Entwicklung entschieden", sagte die Sprecherin. Die Lage in Khartum sei "angespannt, aber derzeit ruhig".

Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle (FDP) forderte die sudanesische Regierung zudem mit scharfen Worten auf, die Sicherheit deutscher Staatsbürger zu gewährleisten. Am Freitag war die deutsche Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartum angegriffen und zum Teil in Brand gesteckt worden .

"Dass unsere Botschaft trotz vorheriger Aufforderung nicht ausreichend geschützt wurde, können wir nicht akzeptieren", sagte Westerwelle der Welt am Sonntag . "Ich erwarte vom Sudan, dass er die Integrität unserer Botschaft und die Sicherheit unserer Landsleute in vollem Umfang garantiert." Für den heutigen Sonntag ist dem Bericht zufolge eine weitere Demonstration geplant , die sich gegen Deutschland richten soll.