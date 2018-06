US-Präsident Barack Obama hat einer chinesischen Firma den Bau eines Windparks in der Nähe eines Marinestützpunktes verboten. Grund seien Sicherheitsbedenken, heißt es in einer vom Präsidialamt veröffentlichten Erklärung. Das Bauprojekt im Bundesstaat Oregon sei zu nah an einer Militärbasis gelegen, auf der Drohnen und Flugzeuge für die elektronische Kampfführung getestet würden.

Es gebe "glaubwürdige Hinweise", dass die chinesische Ralls Corp. und andere an dem Bauvorhaben beteiligte Unternehmen Schritte unternehmen könnten, die "die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten beeinträchtigen könnten", heißt es in der Erklärung weiter. Obama folgt mit seinem Veto einer Empfehlung des Komitees für ausländische Investitionen in den USA (CFIUS).

Ralls hat nun 90 Tage, um seine Anteile an den vier Windparks im Bundesstaat Oregon zu veräußern. Das Privatunternehmen Ralls hatte das Projekt in diesem Jahr erworben und lässt dort Windräder aus Teilen bauen, die in China von Sany gefertigt wurden. Die Firma will Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

Obama greift mitten im Wahlkampf gegen China durch

Obamas Veto gegen das Bauprojekt fällt mitten in den Wahlkampf gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney . Der hatte seinem Konkurrenten immer wieder vorgeworfen, zu lasch gegenüber China zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Präsident einem chinesischen Unternehmen Investitionen in den USA verbietet – aber das letzte Mal ist lange her. Im Jahr 1990 hatte George Bush Sr. ein Geschäft unter Hinweis auf die nationale Sicherheit untersagt. Damals durfte ein chinesisches Luftfahrtunternehmen ein US-Werk nicht übernehmen.