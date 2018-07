Mitt Romneyverliert an Zustimmung in Umfragen, Parteikollegen wenden sich von ihm ab. Um Boden gut zu machen müsste der Republikaner jetzt mit einer breit-angelegten Werbekampagne die Flucht nach vorn versuchen. Doch dafür hat Romney nach Angaben der New York Times viel weniger Geld zur Verfügung als bislang angenommen.

In den vergangenen Wochen hatten Romneys Wahlkampfhelfer suggeriert, dass Romney über mehr als 300 Millionen US-Dollar für seinen Wahlkampf verfüge. 106 Millionen seien allein im Juni zusammengekommen, 101 Millionen im Juli. Diese Summen überstiegen das Budget von Obama und seinen Demokraten um Längen.

Doch nun zeigt sich: Ein Großteil des Geldes steht gar nicht für den Präsidentschaftswahlkampf zur Verfügung, sondern sei für nationale und staatliche Organisationen der Partei sowie Kongresswahlkämpfe vorgesehen, schreibt die Zeitung. Die Wahlkampfhelfer hätten Gelder aus verschiedenen Töpfen zusammengerechnet – unabhängig ob für die Partei oder den Romney-Wahlkampf im Speziellen gedacht – und hätten es so aussehen lassen, als ob die Gesamtsumme für Romneys Kampagne bereitstünde.

Dem Republikaner bleiben nach neuer Rechnung nur rund 22 Millionen Dollar, um die Attacken des Amtsinhabers zu kontern. Vor allem in den hart umkämpften Staaten, den sogenannten Swing-States, ist Obama mit Werbeanzeigen flächendeckend präsent. Dass Romney dort nicht mit einer eigenen Kampagne dagegenhält, ist riskant. In vielen Staaten gibt seine Kampagne sogar weit weniger Geld aus als das Team Obama.

Romneys Team zeigt sich zögerlich

Zwischen dem 10. und 24. September hat Romneys Team etwa im Staat Ohio 3,6 Millionen US-Dollar für Werbung ausgegeben. Obama investierte dort 5,2 Millionen. In Colorado standen Romneys 1,5 Millionen 2,2 vom Team Obama gegenüber. In New Hampshire ist der Unterschied besonders auffällig: Romney gab dort 380.000 Dollar aus, Obama 1,2 Millionen. Derzeit buche Romneys Kampagne immer nur einige Tage oder maximal eine Woche an Werbeanzeigen im Voraus. Dies zeige, wie sparsam das Wahlkampfteam von Romney derzeit agiert. Spencer Zwick, im Wahlkampf zuständig für die Finanzen, verteidigt das Vorgehen gegenüber der Zeitung: "Wir geben unser Geld klug und effizient aus".