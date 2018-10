Gustavo Marrullo wurde ohne jede Vorwarnung getötet. Nachmittags um fünf stoppten die unbekannten Täter den 24 Jahre alten Taxifahrer an und schossen ihm viermal aus nächster Nähe ins Gesicht. Es ist einer von Tausenden Morden, über die Mar í a Isoliett Iglesias bereits geschrieben hat. Sie ist Tatort-Redakteurin der Tageszeitung El Universal in Caracas . Iglesias berichtet aus der gefährlichsten Hauptstadt Südamerikas über Mord, Gewalt, Erpressung und Drogenhandel.

Auch den Fall des Gustavo Marrullo dokumentierte El Universal , vor ein paar Tagen erst. Die besondere Brutalität dieses Auftragsmordes ragte aus der Flut der Gewalt noch einmal heraus. Und dennoch war es nur Alltagsgeschäft für das dreiköpfige Redaktionsteam von El Universal .

Eben diese Gewalt ist ein zentrales Thema im aktuellen Wahlkampf in Venezuela . Am 7. Oktober wird ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Hugo Chávez tritt erneut an, um die "Revolution zu vollenden und die Oligarchie hinwegzufegen", wie er in der ihm eigenen Sprache ankündigt. Sein Herausforderer, der vor allem bei den jungen Venezolanern und der Mittelschicht beliebte Henrique Capriles , will dagegen einen Politikwechsel und kündigt ein neues Venezuela an.

El Universal dokumentiert die tägliche Gewalt in Caracas

Der Faktor Gewalt kann wahlentscheidend sein, denn die Menschen in Venezuela, vor allem in Caracas, haben Angst. Zahlreiche Tote werden täglich in die Leichenhalle Bello Monte geschafft, am Wochenende sind es besonders viele, 50, manchmal 60 tote Körper liegen dann dort. Und jeder einzelne Fall landet auf dem Redaktionsschreibtisch von Mar í a Isoliett Iglesias. El Universal gehört zu den Medien, die auch kritisch über die Chávez-Regierung berichten.

Das Blatt hat es sich zum Ziel gemacht, die tägliche Gewalt in Caracas zu dokumentieren. "Wir beschäftigen uns mit Gewaltstraftaten: Morde, organisierte Kriminalität, Entführungen. Am Wochenende arbeiten wir zu dritt, um all die Ereignisse aufarbeiten zu können, die von Freitag bis Sonntag passieren", berichtet die junge Frau.

Gewalt in Caracas und Venezuela gab es bereits vor der Chávez-Ära, stellt Iglesias klar. "Aber sie ist in den vergangenen zehn Jahren enorm angewachsen. Damals gab es 8.000 Mordfälle, im vergangenen Jahr hatten wir nach offiziellen Angaben mehr als 14.000. Heute werden Menschen wegen Nichtigkeiten wie einem Verkehrsstau oder einem Streit in einem Einkaufszentrum umgebracht." Menschenrechtsorganisationen gehen noch von einer weitaus höheren Zahl aus. Obwohl es in Venezuela keinen bewaffneten Konflikt wie im Nachbarland Kolumbien zwischen Paramilitärs und Guerilla gibt, ist Caracas längst gefährlicher.