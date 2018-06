Der radikale Imam Abu Hamza ist von Großbritannien an die USA ausgeliefert worden. Mit Abu Hamza waren noch vier andere Terrorverdächtige an Bord von zwei Flugzeugen, die die britische Luftwaffenbasis Mildenhall in der ostenglischen Grafschaft Suffolk mit Ziel USA verlassen hätten, teilte Innenministerin Theresa May mit. In Mildenhall wurden sie an fünf US-Marshalls übergeben, berichtet der britische Fernsehsender BBC .

Zuvor hatte der High Court in London der sofortigen Abschiebung zugestimmt und den Einspruch Hamzas zurückgewiesen. Der hatte zuletzt versucht, seine Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen zu verhindern und erklärt, er leide an Depressionen. Die Richter in London erkannten dies jedoch nicht an. Eine Behandlung sei auch in den USA möglich.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte kürzlich auch schon eine Berufungsklage der Männer gegen ihre Auslieferung an die USA abgelehnt . Sie hatten gesagt, ihnen drohe bei einer Haft in den USA " Folter und unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ", die nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention im Einklang stehe.

Die USA werfen Hamza vor 1998 an einer Geiselnahme im Jemen beteiligt gewesen zu sein und zwischen 2000 und 2001 an der Gründung eines Ausbildungslagers für Terroristen im US-Staat Oregon gearbeitet zu haben. Großbritannien stuft Hamza als Ägypter ein, er selbst gibt an, die ägyptische Staatsbürgerschaft verloren zu haben. Derzeit sitzt er eine siebenjährige Haftstrafe wegen Volksverhetzung ab, weil er in den neunziger Jahren ein Trainingslager für radikale Islamisten in der Londoner Finsbury-Park-Moschee eingerichtet haben soll.

Zu den weiteren Terrorverdächtigen, deren Auslieferung das britische Gericht am Freitag zustimmte, zählt der Londoner Computerexperte Babar Ahmad, dem die USA vorwerfen, Internetseiten zur Finanzierung von Terroristen betrieben zu haben. Sein Fall hat bei Anwälten und Menschenrechtsaktivisten Bedenken hervorgerufen. Sie verweisen darauf, dass Ahmads Auslieferung an die USA zugestimmt wurde, obwohl die ihm zur Last gelegten Verbrechen in Großbritannien begangen wurden. Britische Gerichte hätten jedoch aus Mangel an Beweisen auf eine strafrechtliche Verfolgung Ahmads verzichtet. Der Computerexperte befindet sich seit 2004 ohne Anklage in Haft.