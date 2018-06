Der amerikanische Vize-Präsident Joe Biden hat mit seinem wiederholten Lachen und Belächeln des politischen Gegners in der TV-Debatte viel Spott einstecken müssen. Auf Redebeiträge des Republikaners Paul Ryan hatte er immer wieder mit einem breiten, mitunter überheblich wirkenden Lächeln reagiert. Dabei zeigte der 69-Jährige seine blendend weißen Zähne.

"Ich bin mir nicht sicher, ob die Debatten-Kameras auf Bidens Zähne vorbereitet waren. Das schaut man sich besser mit einer Sonnenbrille an", schrieb etwa der Korrespondent des Time -Magazins , Michael Scherer. "Bidens Lächeln ist außer Kontrolle geraten", stellte der Kommentator des Senders NBC , David Gregory, fest.

Auf Twitter soll das Wort laughing (lachend) mit am häufigsten in den Beiträgen über die Debatte der Bewerber für das Amt des Vize-Präsidenten erwähnt worden sein. Das Internet-Magazin Politico widmete Bidens Mimik noch in der Nacht eine umfangreiche Story unter dem Titel "Twitter runzelt die Stirn über Bidens Lachen".



Natürlich griff auch der politische Gegner Bidens auffälliges Verhalten dankbar auf. "Sein Lachen und sein herablassendes Verhalten sind ein Desaster", schrieb der politische Berater der Republikaner, Brad Dayspring. Noch in der Nacht verschickte der Parteichef der Republikaner, Reince Pribus, einen Video-Zusammenschnitt von Ryans Rede und dem zeitgleichen Lächeln des 27 Jahre älteren Kontrahenten Biden.