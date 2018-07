Der Iran hat nach einem Bericht der New York Times erstmals direkten Gesprächen mit den USA über sein umstrittenes Atomprogramm zugestimmt. Die bilateralen Gespräche könnten auf Wunsch des Irans aber erst nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November stattfinden, meldete die Zeitung unter Bezug auf hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung. Die iranische Führung begründe den Aufschub damit, dass sie zuerst wissen wolle, mit welchem Präsidenten die Verhandlungen stattfinden sollen.

Allerdings dementierte die US-Regierung umgehend den Bericht. Zwar seien die USA grundsätzlich zu bilateralen Verhandlungen bereit, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates Tommy Vietor. Es sei aber "nicht wahr, dass sich die USA und der Iran auf direkte Gespräche oder irgendein anderes Treffen nach der Wahl in Amerika verständigt haben".

Man arbeite auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung weiter mit dem UN-Sicherheitsrat und Deutschland zusammen. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag nicht vor.

Verhandlungen seit Obamas Präsidentschaft

Dem Bericht zufolge ist die Übereinkunft das Ergebnis geheimer Verhandlungen von iranischen und amerikanischen Diplomaten, die schon seit Anfang der Präsidentschaft Barack Obamas vor rund vier Jahren laufen sollen.

Die USA und andere westliche Staaten beschuldigen den Iran, offiziell ein ziviles Atomprogramm zu betreiben, heimlich jedoch Atomwaffen zu entwickeln. Mit immer schärferen Sanktionen versucht der Westen, Teheran zum Verzicht auf seine Urananreicherung zu zwingen. Der Iran weist die Anschuldigungen zurück und besteht auf seinem Recht zur friedlichen Nutzung der Atomenergie.

Der New York Times zufolge könnte sich die Bekanntgabe dieser Details günstig für Obama auswirken. In zwei Wochen findet die Präsidentenwahl in den USA statt, in der Nacht zum Mittwoch werden sich Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romeny in der dritten und letzten TV-Debatte treffen. Dabei wird es hauptsächlich um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Romney hatte Obama im Wahlkampf vorgeworfen, dem Iran gegenüber nicht stark genug aufzutreten.