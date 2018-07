In Litauen deutet sich nach der ersten Runde der Parlamentswahl ein Machtwechsel an. Nach Auszählung von ungefähr 85 Prozent der Wahlbezirke kommt die Arbeitspartei auf 21,3 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten sind mit 19,1 Prozent zweitstärkste Kraft. Die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Andrius Kubilius erreichte mit 13,8 Prozent lediglich den dritten Platz.

Auch die neugegründeten Parteien Weg des Mutes und Für Ordnung und Gerechtigkeit schafften der Wählerbefragung zufolge den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Die endgültige Entscheidung über den Wahlsieger fällt aber wohl erst am 28.Oktober, wenn in der zweiten Runde in der Stichwahl über 71 Direktmandate entschieden wird.

An der Wahl nahmen mehr als 50 Prozent der 2,6 Millionen Stimmbeteiligten teil – deutlich mehr als bei den vergangenen Wahlen.

Arbeiterpartei gibt sich zurückhaltend

Schon vor der Wahl hatten Umfragen auf einen politischen Wechsel hingedeutet. Kubilius steht unter Druck, weil er sich mit seinem strengen Sparkurs und vielen unpopulären Maßnahmen wie einer Kürzung der Renten und der Gehälter im öffentlichen Dienst bei zahlreichen einstigen Anhängern unbeliebt gemacht hat. Das Linksbündnis will hingegen nach eigenen Aussagen den Mindestlohn anheben und eine progressive Einkommensteuer einführen.

Viktor Uspaskich, Vorsitzender der Arbeitspartei, gab sich nach Schließung der Wahllokale zunächst zurückhaltend. "Es gibt keine klar vorne liegende Partei. Es besteht die Chance und Möglichkeit, dass wir mit mindestens drei Parteien eine Mehrheit erzielen können", sagte er. Der sozialdemokratische Oppositionsführer Algirdas Butkevicius ging davon aus, dass der Posten des Regierungschefs seiner Partei zufällt. "Wir werden wahrscheinlich Verhandlungen mit den gegenwärtigen Oppositionsparteien aufnehmen", sagte er.

Kubilius äußerte sich in der Wahlnacht zuversichtlich, noch aufholen zu können. "Die zweite Wahlrunde könnte relativ erfolgreich verlaufen. Ich hoffe, dass auf diese Weise die Kontinuität der bisher geleisteten Arbeit der Koalition gewährleistet wird", sagte der konservative Regierungschef.

In einem nicht bindenden Referendum stimmten die Litauer zudem gegen den Bau eines neuen Atomkraftwerks. Laut von der Wahlkommission veröffentlichten Teilergebnissen lehnten 61,57 Prozent der Wähler die Baupläne in Visaginas ab, 34,76 Prozent waren dafür. Die Abstimmung hat für die Regierung jedoch nur beratenden Charakter.