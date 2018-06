Das Flugzeug der deutschen Kanzlerin hatte den griechischen Luftraum noch nicht erreicht, da entrollte eine Demonstrantin vor dem Parlamentsgebäude in Athen das erste Transparent. "Frau Merkel, get out!" stand darauf. Die Angesprochene bekam es jedoch ebenso wenig zu sehen wie die Spruchbänder der kommunistischen Partei , die zum "Volksaufstand gegen die Sparpolitik" aufriefen.

Während sich die Demonstranten zu Zehntausenden vor den Polizeisperren drängten , mit denen das Athener Regierungsviertel abgeriegelt war, bekam die Kanzlerin auf dem Athener Flughafen einen großen Empfang: Nicht nur Regierungschef Antonis Samaras war gekommen, um sie zu begrüßen. Gleich vier Kabinettsmitglieder standen Spalier . Mit dem Empfang wollte Samaras unterstreichen, welche Bedeutung er dem Besuch der Kanzlerin in Krisenzeiten beimisst.

Merkel zeigt Verständnis – und bleibt hart



Der griechische Premier wusste zwar: Merkel wird keine neuen Versprechen mitbringen. Sie wird dem klammen Land weder deutlich viel mehr Geld zusichern, noch mehr Zeit für das Konsolidierungsprogramm einräumen. Ihr Besuch war vor allem ein Symbol. Allerdings konnte sich Samaras von Merkel Verständnis erhoffen.

Und das zeigte die Kanzlerin. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit Samaras vor der Presse lobte sie die Griechen für ihre Sanierungsbemühungen. Es gebe auf diesem harten Weg "jeden Tag Fortschritte", sagte Merkel, "es ist vieles geschafft." Sie fügte aber auch hinzu: "Es ist noch etliches zu tun". Samaras wiederum versicherte, sein Land werde die Reformzusagen und die Verpflichtungen gegenüber den Geldgebern einhalten. Das griechische Volk sei entschlossen, in der Eurozone zu bleiben. Der Regierungschef gab sich kämpferisch: "Alle, die darauf gewettet haben, dass Griechenland untergeht, werden diese Wette verlieren". Die Kanzlerin pflichtete ihm bei, ein bisschen jedenfalls: "Ich wünsche mir, dass Griechenland in der Euro-Zone bleibt." Die deutsche Kanzlerin sei als Freundin Griechenlands nach Athen gekommen, betonte der griechische Premier.

Athen im Ausnahmezustand

Viele Griechen sehen das anders . Merkel ist die mit Abstand unbeliebteste ausländische Politikerin in Griechenland. Sie gilt den Bürgern als "eisernen Kanzlerin", jene Frau, die all die besonders harten Sparmaßnahmen diktiert hat. Eine Karikatur zeigte die deutsche Kanzlerin unlängst als Zirkusdompteuse, die griechische Rentner mit Rollator zum Sprung durch einen brennenden Reifen antreibt. Griechenland geht ins sechste Jahr der Rezession, seit Beginn der Krise hat das Land mehr als ein Viertel seiner Wirtschaftskraft verloren. Jeder vierte Grieche ist ohne Arbeit , unter den Jugendlichen sogar mehr als jeder Zweite. Darin liegt sozialer Sprengstoff. Es gibt viel Wut auf die deutsche Kanzlerin.

Entsprechend waren die Sicherheitsmaßnahmen während des Besuchs. Athen war im Ausnahmezustand. Die Flughafenautobahn wurde vor Merkels Ankunft komplett gesperrt, um der Wagenkolonne der Kanzlerin freie und sichere Fahrt zu gewährleisten. Im Zentrum der Viermillionenstadt waren weder Privatwagen noch öffentliche Verkehrsmittel unterwegs, die U-Bahn-Stationen blieben geschlossen. Im Regierungsviertel wurden nicht einmal Fußgänger geduldet. 7.000 Polizisten waren aufgeboten, um die Kanzlerin zu schützen.