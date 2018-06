Die Nato hat die syrische Führung nach Angriffen ihrer Truppen auf türkischem Grenzgebiet erstmals deutlich vor einer Eskalation gewarnt. "Natürlich kann die Türkei auf die Solidarität der Nato vertrauen. Wir haben alle Pläne, um die Türkei nötigenfalls zu beschützen und zu verteidigen", sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister. Er sagte jedoch: "Wir hoffen, dass alle Seiten Zurückhaltung zeigen und eine Eskalation der Krise vermeiden."

Die Nato bereitet sich nach eigenen Angaben auf eine weitere Eskalation in dem Grenzkonflikt vor. In der Nacht hatte die türkische Armeeführung mindestens 25 Kampfjets vom Typ F-16 auf die Luftwaffenbasis Diyarbakir verlegt, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan.

Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière forderte beide Seiten zur Zurückhaltung auf. "Wir halten für richtig, dass die Türkei entschlossen und besonnen reagiert hat und reagieren wird. Und alle sollten daran arbeiten, dass es dabei bleibt." Die türkische Armee hatte in den vergangenen Tagen mehrfach das Feuer erwidert, nachdem syrische Granaten auf türkischem Gebiet eingeschlagen waren. Dabei setzte das Militär bislang ausschließlich Artillerie ein und verzichtete damit auf den Einsatz von Bodentruppen oder seiner Luftwaffe.

Ban forderteinseitig Waffenruhevon Assad-Regime

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte das Regime von Präsident Baschar al-Assad auf, einseitig eine Waffenruhe auszurufen. Die Situation sei inakzeptabel. Die Regierungstruppen sollten sofort alle Kampfhandlungen einstellen. Sobald dies geschehen sei, müsse die Waffenruhe auch von der Opposition akzeptiert werden. Ban forderte zudem, dass Drittstaaten keine weiteren Waffen mehr an die Konfliktparteien liefern sollten.

Zahlreiche Tote bei Granatenangriff in Syrien

In Syrien gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Bei einem Granatenangriff der Regierungstruppen auf den Ort Al-Atarib in der Nähe der türkischen Grenze sind zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Eine Mörsergranate sei dort in einem Wohnviertel detoniert.

In einem belebten Viertel der Hauptstadt Damaskus detonierte ein Sprengsatz. Nach Angaben von Augenzeugen galt der Anschlag in der Nähe des Abbassiden-Platzes einem Fahrzeug der Sicherheitskräfte. Nach Angaben der Opposition wurde die Zentrale des Luftwaffengeheimdienstes getroffen. Es seien mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Staatliche syrische Stellen berichteten lediglich von einer heftigen Detonation und der weiträumigen Sperrung des Gebietes.

Informationen aus Syrien sind derzeit von unabhängiger Stelle nicht überprüfbar.