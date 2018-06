Kurz vor dem zweiten Fernsehduell gibt es positive Nachrichten für Barack Obama . Einer Umfrage zufolge haben 59 Prozent der Wähler, die ihre Stimme bereits abgegeben haben, zugunsten des US-Präsidenten gestimmt. Herausforderer Mitt Romney schnitt mit 31 Prozent deutlich schlechter ab.

Die Präsidentschaftswahl findet zwar erst am 6. November statt. Doch schon jetzt können Amerikaner in mindestens 40 Bundesstaaten ihre Stimme abgeben.

Die Meinungsumfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hat zwar eine Fehlerquote von zehn Prozent. Doch selbst wenn man diese berücksichtigt, liegt Obama vorne. Auch 2008 schnitt er bei den Frühwählern besser ab. Damals stimmte ungefähr jeder Dritte vor dem eigentlichen Wahltermin ab. Obamas Wahlkampfstab will versuchen, diesen Anteil dieses Jahr noch zu steigern.

Immer mehr in den Fokus rücken dabei die Staaten, in denen viele Wähler noch als unentschieden gelten. Die Bürger dieser Swing States könnten angesichts des erwarteten knappen Wahlausgangs darüber entscheiden, wer am Ende gewinnt. Besonders umkämpft sind unter anderem Ohio und Iowa .

Anschlag auf US-Botschaft in Libyen wird Wahlkampfthema

Obama war nach seinem überraschend schwachen Auftritt in der ersten TV-Debatte gegen Romney vor gut zwei Wochen in den Umfragen zurückgefallen. Sein Stellvertreter Joe Biden schlug sich anschließend gegen Romneys Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten, Paul Ryan, besser. Zuletzt hatten Obama und Romney in den Meinungsumfragen mehr oder minder gleichauf gelegen.

Derweil nutzt die republikanische Seite den Angriff auf das US-Konsulat in Libyen mit vier toten amerikanischen Diplomaten für den Wahlkampf. Sie werfen der Regierung vor, nicht genug für die Sicherheit der Diplomaten getan zu haben. Die US-Regierung hatte zunächst mitgeteilt, dass sich der Anschlag auf die US-Botschaft in Bengasi am 11. September aus einer Protestaktion gegen ein anti-islamisches Video entwickelt habe.

Vor wenigen Tagen hatten Beamte des Außenministeriums aber bestätigt, dass es am Abend des Anschlags keine Demonstration wegen des Videos gab und es sich somit um einen gezielten Terrorakt handelte. Seitdem werfen die Republikaner der US-Regierung vor, die Bedrohungslage vor dem Anschlag nicht richtig eingeschätzt zu haben. Die Regierung weist das zurück.

Obama und Romney treffen in der zweiten TV-Debatte in einem sogenannten Town Meeting aufeinander, bei dem die beiden nicht nur von einem Moderator, sondern in erster Linie von Wählern direkt befragt werden sollen. Die Debatte findet Mittwochnacht um drei Uhr Mitteleuropäischer Zeit an der Hofstra University in Hempstead bei New York statt. Am 22. Oktober stehen sich Obama und Romney in einem dritten und letzten Duell gegenüber.