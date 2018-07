Vor ihrem zweiten Fernsehduell hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney Amtsinhaber Barack Obama kampflos das Feld überlassen – zumindest bei Kindern und Jugendlichen. Der US-Kinderkanal Nickelodeon strahlte am Montagabend seine Sendung "Kids Pick the President" ("Kinder wählen den Präsidenten") aus, bei der sich nur Obama den Fragen der noch nicht wahlberechtigten Bevölkerung stellte. Romney dagegen war zu beschäftigt im Erwachsenen- Wahlkampf .

Nickelodeon-Moderatorin Linda Ellerbee sagte, dass sich der Sender seit April um Romney bemüht habe. Das Wahlkampfteam des Republikaners habe aber geantwortet, die Kindershow passe nicht in seinen Terminplan. "Ich weiß nicht, ob es eine schlechte Sache für die Romney-Kampagne ist", sagte Ellerbee. "Aber es ist schlecht für die Zuschauer von Nickelodeon." Bei ihrer Show gehe es eben nicht ums Gewinnen, sondern darum, Kindern Demokratie näherzubringen.

Statt Originaltönen Romneys bekamen die Kids in der Sendung Zusammenschnitte von Wahlkampfauftritten des Republikaners zu sehen. Obama antwortete dagegen in vorher aufgezeichneten Einspielern direkt auf die Fragen der jungen US-Bürger im Alter von zehn bis 18 Jahren. Die Themenpalette reichte von Arbeitslosigkeit über gleichgeschlechtliche Ehen und Waffengesetze bis zu Liebeskummer. "Das ist mir auch mal passiert", erinnerte sich Obama an seinen Herzschmerz und riet: "Die Hauptsache, die man lernt, ist, dass das Leben weitergeht."

Eine Frage zur schwierigen Wirtschaftslage parierte Obama mit dem gewohnten Optimismus. "Die gute Nachricht ist, dass wir beginnen, zurückzukommen", sagte er auf die Frage eines 14-jährigen Texaners. "Das Wichtigste für Euch ist, dass wir sicherstellen, dass Ihr eine großartige Ausbildung bekommt."

Nach der Sendung konnten die Kinder und Jugendlichen auf der Internetseite abstimmen , die Ergebnisse sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Romney wäre eigentlich gut beraten gewesen, sich dieser besonderen Debatte zu stellen: Bei den vergangenen sechs Präsidentschaftswahlen haben die Kids fünf Mal den richtigen Sieger ausgesucht.

Welcher der beiden Kandidaten im Erwachsenenfernsehen eine überzeugendere Performance hinlegen wird, zeigt sich an diesem Dienstag bei ihrem Schlagabtausch in New York . In dem von CNN-Moderatorin Candy Crowley moderierten TV-Duell will Obama deutlich souveräner auftreten als bei der vorherigen Debatte. Dabei hatte er einen müden und lustlosen Eindruck hinterlassen, der überraschend starke Romney konnte dadurch in vielen Umfragen aufholen .

Vor der Präsidentschaftswahl am 6. November wird es schließlich noch eine dritte TV-Debatte zwischen Obama und Romney geben. Sie findet am 22. Oktober in Florida statt.