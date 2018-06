Zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl haben Amtsinhaber Barack Obama und Herausforderer Mitt Romney bei der letzten TV-Debatte um noch unentschlossene Wähler geworben. Beim Thema Außenpolitik stritten die Kontrahenten am Montagabend unter anderem über die richtige Strategie im Verhältnis zum Iran , zu China und zur arabischen Welt.

Dabei machte offenbar der Präsident eine bessere Figur – das legt auch eine erste Umfrage nach der Debatte nahe: In einer nicht repräsentativen Umfrage von CNN /ORC sagten 48 Prozent der befragten Wähler, Obama habe die TV-Debatte gewonnen. 40 Prozent sahen Mitt Romney vorn . Damit hat Obama seinen miserablen Auftritt bei der ersten Fernsehdebatte Anfang Oktober wettgemacht.

In der Debatte bekannten sich beide Kandidaten zum weltweiten Führungsanspruch der USA . " Amerika muss stark sein. Amerika muss führen", sagte Romney. Ganz ähnlich Obama, der aber zugleich seine eigenen Erfolge unterstrich. "Die Welt braucht ein starkes Amerika." Die USA seien jetzt stärker als vor vier Jahren. Zudem habe er nach der Ära seines Vorgängers George W. Bush die Beziehungen zu vielen Staaten und Verbündeten verbessert, sagte Obama. Dazu zähle auch Europa .

Obama warf seinem Herausforderer fehlenden außenpolitischen Instinkt vor. "Jedes Mal, wenn Sie eine Meinung geäußert haben, lagen Sie falsch", sagte er. Der Präsident kritisierte, dass Romney den Einmarsch in den Irak unter seinem Vorgänger George W. Bush unterstützt habe. Der Republikaner habe zudem Russland im Wahlkampf als größten geopolitischen Feind der USA bezeichnet. "Der Kalte Krieg ist seit 20 Jahren vorbei", hielt Obama seinem Herausforderer vor.

Der konterte, er werde in den Beziehungen mit Moskau "keine rosarote Brille" aufsetzen. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse sich im Falle seiner Wahl auf "mehr Rückgrat" einstellen, sagte Romney. Damit spielte er auf einen durch eine Mikrofonpanne mitgehörten Wortwechsel zwischen Obama und Putins Vorgänger Dmitri Medwedew aus dem Frühjahr an. Damals hatte der US-Präsident gesagt, im Streit um das geplante US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa nach der Wahl "mehr Flexibilität" zu haben.