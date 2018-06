Nach der ersten TV-Debatte hat Mitt Romney in den Umfragen in Florida und Virginia aufgeholt. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat liegt nun in den beiden als wahlentscheidend gewerteten Swing States knapp vor US-Präsident Barack Obama . Das zeigen übereinstimmend die Umfragen des Rasmussen-Instituts und von WeAskAmerica. In Ohio liegen Obama und Romney weiterhin fast gleichauf.

Allerdings: Alle Umfragewerte sind derart knapp, dass ihre Ergebnisse im Bereich des statistischen Irrtums liegen. Wie seit Monaten deutet alles weiter darauf hin, dass es am 6. November ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geben dürfte. Auf nationaler Ebene führt der Präsident weiterhin – laut Gallup-Institut mit 50 zu 45 Prozent gegenüber Romney.

Die erste TV-Debatte war von fast allen Beobachtern als Niederlage Obamas gewertet worden, Romney sei dagegen sehr souverän aufgetreten. In seinen Aussagen zielt der Herausforderer immer mehr auf die alles entscheidenden ungebundenen Wechselwähler. Für eine Beleidigung der Obama-Anhänger entschuldigte er sich sogar .

Gute Nachrichten für Obama vom Arbeitsmarkt

Es gab aber auch gute Nachrichten für Obama: Am Freitag wurden neue Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht . Die Quote sank auf 7,8 Prozent Arbeitslose, so niedrig wie seit seinem Amtsantritt nicht mehr. Seit Jahrzehnten wurde kein Präsident im Amt bestätigt, wenn die Arbeitslosenquote über acht Prozent lag.

In Virginia und Ohio war Obama am Freitag mit seinem Wahlkampftross unterwegs, um dort die Arbeitslosenzahlen als Erfolg seiner Politik zu verbuchen. Die Zahlen zeigten, dass die USA sich wieder nach vorne bewegten, erklärte Obama auf einer Wahlkampfkundgebung in Virginia.

"Die Nachrichten von heute sollten uns ermutigen", sagte er später vor Tausenden Anhängern in Ohio. "Sie sollen von der anderen Seite nicht als Ausrede genutzt werden, um die Wirtschaft schlecht zu reden und damit politisches Kleingeld zu machen."

Romney äußerte sich hingegen erwartungsgemäß zurückhaltender. Eine echte wirtschaftliche Erholung sehe anders aus, sagte er. "Wir haben im September weniger neue Jobs geschaffen als im August und im August weniger als im Juli. Und seit Präsident Obama im Amt ist, haben wir 600.000 Fabrikarbeitsplätze verloren."

Neun unentschiedene Staaten

Der Wahlkampf bleibt fast ausschließlich auf die neun noch unentschiedenen Staaten beschränkt. In den übrigen 41 Staaten sind die Mehrheiten für die Republikaner oder für die Demokraten bereits klar verteilt. Die Wahlkampf-Dollars und fast die gesamten Kampagnen konzentrieren sich auf diese neun Staaten.

Sowohl Romney als auch Obama konzentrierten sich am Freitag abermals auf diese Staaten. Beide Kandidaten begannen den Tag mit Auftritten in Virginia. Obama reiste anschließend nach Ohio weiter, Romney nach Florida.