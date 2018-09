Der internationale Syrien-Beauftragte Lakhdar Brahimi will noch in dieser Woche in die Krisenregion zurückkehren. Brahimi werde versuchen, politischen Dialog in Syrien zu ermöglichen, sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär Jan Eliasson . Den Anfang solle die syrische Führung machen, indem sie die Luftangriffe beende. Dem müsse dann eine "Reduzierung der Gewalt im anderen Lager" folgen. So könnten "im besten Fall" ein Waffenstillstand und eine Rückkehr zum politischen Dialog erreicht werden, sagte Eliasson.

Eliasson wisse aber noch nicht, ob Brahimi nach Syrien einreisen könne. Brahimi wolle zudem von der kommenden Woche an von Kairo aus arbeiten, um näher an den Entwicklungen der Region zu sein.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte nach einem Treffen mit dem syrischen Außenminister Walid Muallem am Rande der UN-Vollversammlung in New York gesagt , es sei an der Zeit, dass die Führung in Damaskus ihre Offensive zurückfahre. Er forderte die syrische Regierung auf, Mitgefühl mit dem Volk zu zeigen.

Kämpfe in Damaskus

Die syrische Armee beschoss weiter die Hauptstadt Damaskus und ihre Umgebung. Bei einem Angriff auf einen Vorort Harasta wurden nach Oppositionsangaben am Dienstag mindestens elf Menschen getötet. In Duma, nordöstlich der Hauptstadt, hätten die Truppen mindestens fünf Zivilisten getötet.

Aus Syrien gibt es derzeit keine Informationen unabhängiger Stellen, was die Einschätzung der wahren Lage erschwert.

Die amtliche Tageszeitung Al-Baas berichtete, das Militär sei seinem Ziel nähergekommen, die gesamte Region um Damaskus wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Von den Rebellen verbreitete Videoaufnahmen zeigten zahlreiche Menschen, die in der Nacht in Autos aus Duma flohen.

Seit einem Angriff der Rebellen in Damaskus Mitte Juli, bei dem Verteidigungsminister Daud Radschha sowie sein Vize, Assads Schwager Assef Schaukat, getötet wurden, haben die Regierungstruppen die Rebellen in die Außenbezirke und Vororte von Damaskus abgedrängt. Sie verloren jedoch die Kontrolle über mehrere Grenzübergänge und kämpfen um die Kontrolle der Millionenmetropole Aleppo .

Aleppo unter Beschuss

Bei Selbstmordanschlägen mit Autobomben wurden am Mittwoch in Aleppo laut Aktivisten mindestens 40 Menschen getötet und mindestens 90 weitere verletzt. Aus Behördenkreisen verlautete, es seien 27 Tote. Drei Fahrzeuge explodierten auf einem zentralen Platz, wie Augenzeugen schilderten. Der Anschlag habe sich gegen einen Offiziersclub und ein Hotel gerichtet, hieß es. Die Fassade des Hotels sei teilweise zerstört, zwei Etagen eines Cafés seien eingestürzt.

An dem Platz im Zentrum Aleppos befinden sich auch viele Regierungsgebäude, die aber sämtlich geschlossen waren. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte soll es sich bei der Mehrheit der Toten und Verwundeten um Mitglieder der Regierungstruppen handeln. Das syrische Staatsfernsehen berichtete von "drei terroristischen Anschlägen".

Zuvor hatte die Armee nach Angaben von Oppositionellen Aleppo beschossen. Die Rede war hierbei von 22 getöteten Zivilisten. Die Staatszeitung Al-Watan berichtete, die Armee habe Verstärkung nach Aleppo entsandt. Die Kämpfe um Aleppo hatten am Wochenende den berühmten Basar schwer beschädigt , der zum Weltkulturerbe der Unesco zählt.

Auch in der südlichen Provinz Daraa gab es laut Opposition demnach wieder schwere Kämpfe. Neun Rebellen seien nahe der jordanischen Grenze bei einer Explosion getötet worden. In einem Flüchtlingslager seien ebenfalls neun Menschen durch Waffengewalt gestorben, darunter eine schwangere Frau.

Insgesamt seien am Dienstag mindestens 104 Menschen durch Angriffe der Armee von Staatschef Baschar al-Assad getötet worden – 57 Zivilisten, 26 Soldaten und 21 Rebellen. Seit dem Beginn des Aufstands gegen Assad im März 2011 starben demnach bei den Kämpfen in Syrien mehr als 31.000 Menschen.