Ihre Haltung zum Bürgerkrieg in Syrien bringt die türkische und russische Führung gegeneinander auf. Die von türkischen Kampfjets erzwungene Landung eines aus Moskau kommenden syrischen Passagierflugzeugs auf dem Flughafen in Ankara hat ein diplomatisches Nachspiel auf höchster Ebene: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine geplante Reise in die Türkei abgesagt.

Nach offiziellen Angaben kann sich Kreml-Chef Putin am kommenden Montag wegen anderer Termine nicht mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan treffen. Die Zeitung Wedomosti zitierte indes einen Regierungsbeamten mit den Worten, Putin wolle sich in dem eskalierenden Konflikt zwischen Damaskus und Ankara nicht auf eine Seite stellen.

Ein syrischer Airbus war am Mittwoch von türkischen Kampfjets zur Landung gezwungen worden und durfte seine Reise nach Damaskus erst in der Nacht fortsetzen. Die türkische Regierung begründete das Einschreiten mit Hinweisen, dass sich an Bord der Maschine einige Güter befunden hätten, die laut den internationalen Bestimmungen nicht in einem Zivilflugzeug transportiert werden dürften.

Möglicherweise russische Waffen an Bord

Außenminister Ahmet Davutoğlu äußerte sich nicht detailliert zu der beschlagnahmten Fracht, warf Russland aber indirekt vor, die syrische Führung mit Waffen zu beliefern und dafür Zivilflugzeuge zu missbrauchen: "Wir sind entschlossen, Waffenlieferungen an ein Regime zu kontrollieren, das solch brutale Massaker an der Zivilbevölkerung verübt". Russland galt in der Vergangenheit als treuer Waffenlieferant des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Türkische Medien berichteten, dass der Airbus A320 rund 300 Kilogramm militärische Güter an Bord gehabt haben soll. Adressat sei das syrische Verteidigungsministerium gewesen, heißt es etwa in der Zeitung Star . Nach Angaben des Onlineportals ntvmsnbc beschlagnahmten die Ermittler Teile von Raketensystemen sowie Kommunikationsausrüstung wie Störsender. Dem widersprechen Quellen aus Russland. Dort berichtet die Nachrichtenagentur Interfax, dass das Flugzeug weder Waffen noch andere militärische Ausrüstung an Bord gehabt habe und beruft sich dabei auf russische Rüstungsexportkreise.

Streit zwischen der Türkei und Russland gab es bereits in der Nacht auf dem Flughafen. Wie die Zeitung Hürriyet meldete, gerieten dort türkische Behördenvertreter und russische Diplomaten aneinander. Die russischen Vertreter protestierten demnach gegen die Öffnung von Behältern, die als diplomatisches Gepäck deklariert und versiegelt waren. In eben diesen Behältern seien die mutmaßlichen militärischen Güter dann in separaten Paketen gefunden worden.

Syrien und Russland wollen eine Erklärung

Eine offizielle Stellungnahme der türkischen Behörden gibt es nicht. Inzwischen fordern aber Russland und Syrien Antworten. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, Russland sei besorgt, dass Leben und Sicherheit der 17 russischen Bürger, die sich an Bord der Maschine befanden, gefährdet worden seien.

Das syrische Außenministerium reagierte empört: "Dies ist ein feindlicher Akt", Medienberichten zufolge soll Syrien eine Beschwerde gegen die Türkei bei der internationalen Luftfahrtbehörde angekündigt haben. Zudem warf der syrische Verkehrsminister Mahmud Said der Türkei "Luftpiraterie" vor. Das Abfangen des Flugzeugs verletze internationale Verträge über die zivile Luftfahrt, zitierte der libanesische Sender Al-Manar den Minister.

Das syrische Regime forderte die türkischen Behörden auf, die beschlagnahmte Ladung "vollständig und unbeschädigt" zu übergeben. Das Außenministerium betonte, es seien "keine Waffen oder sonstigen verbotenen Waren" an Bord gewesen.

Schwere Vorwürfe erhebt auch die betroffene staatliche syrische Fluggesellschaft Syrian Air. Nach Angaben ihrer Chefin sei die Besatzung "angegriffen" worden, nachdem sie sich geweigert habe, ein Papier zu unterzeichnen, wonach das Flugzeug eine Notlandung gemacht habe. Türkische Militärjets hätten den Airbus zur Landung gezwungen, ohne den Piloten vorzuwarnen. "Die Kampfflugzeuge kamen der Passagiermaschine so nahe, dass ein Unfall hätte geschehen können", sagte Aida Abdel Latif.