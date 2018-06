In Tschechien zeichnet sich ein deutlicher Sieg des linken Lagers bei den Regionalwahl ab. Nach Auswertung von 90 Prozent der Wahlbezirke liegen die Sozialdemokraten (CSSD) trotz Verlusten mit 23,9 Prozent der Stimmen vorn. Sie hatten die Wahl zur Abstimmung über die Sparpolitik der Prager Zentralregierung erklärt. Die Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsident Petr Nečas verlor deutlich.

Nečas räumte seine Niederlage bereits ein. Das Wahlergebnis sei auch eine Folge seiner unpopulären, aber notwendigen Reformpolitik. Dem Ministerpräsidenten zufolge hat sich die alte Erfahrung bestätigt, dass bei Regionalwahlen jeweils die regierende Partei schlecht abschneide.

Nečas' Regierung scheiterte jüngst mit Plänen für Steuererhöhungen zur Sanierung des Staatshaushalts. Der Regierungschef, der sich im November als Parteivorsitzender zur Wiederwahl stellen muss, warnte seine Partei wegen des Wahlausgangs deshalb vor "selbstmörderischen Reflexen".

Die Bürgerdemokraten (ODS) des Regierungschefs erlangten 12 Prozent der Stimmen und konnten sich nur in der Region Pilsen durchsetzen. Dort trat der als Justizminister geschasste Jiri Pospisil als Spitzenkandidat an. Insgesamt zulegen konnte die kommunistische Partei KSCM, die 20,7 Prozent erreichte. In der Region Usti (Aussig) an der Grenze zu Sachsen sind die orthodoxen Kommunisten laut Hochrechnung stärkste Kraft.

Regierung überstand seit 2010 schon vier Misstrauensvoten

Mehr als acht Millionen Stimmberechtigte waren zugleich aufgerufen, 27 Sitze im Senat von Prag neu zu vergeben, die Regionalwahlen betrafen alle Landesteile mit Ausnahme der Hauptstadt. Keiner der Kandidaten erreichte die absolute Mehrheit. Den Einzug in die Stichwahl in einer Woche schafften nach einer ersten Auswertung 22 Sozialdemokraten, 13 Kommunisten und 10 Bürgerdemokraten.

Der Senat wurde bislang bereits mit 38 Sitzen von den oppositionellen Sozialdemokraten dominiert. Die neue Zusammensetzung wird erst nach Stichwahlen am 19. und 20. Oktober feststehen. Ursprünglich verfügte Necas im Parlament über eine Mehrheit von 118 der 200 Mandate, inzwischen sind es nur noch 100. Die Regierung hat seit 2010 schon vier Misstrauensvoten überstanden, aber die Sozialdemokraten streben weiterhin vorgezogene Neuwahlen im Frühjahr an.

Vor den Wahlen hatte eine Reihe von Korruptionsfällen das Vertrauen der Wähler in die Parteien erschüttert. Die Wahlbeteiligung erreichte lediglich 36 Prozent. "Das zeigt, dass der Verdruss der Bürger über die Politik in Tschechien sehr groß sein muss", sagte der sozialdemokratische Senator Jiri Dienstbier im tschechischen Fernsehen.