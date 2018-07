Am späten Abend hatte Amerika Gewissheit: Barack Obama ist als Präsident wiedergewählt und wird vier weitere Jahre im Weißen Haus bleiben. Lange sah es nach dem erwarteten knappen Rennen aus. Doch als Obama sich zuerst den Sieg in New Hampshire und Wisconsin und schließlich auch die Mehrheit in Ohio sicherte, war die Wahl gelaufen.