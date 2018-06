Ein Mann ist mit einem Messer und einer Axt bewaffnet auf das Gelände der US-Botschaft in Tel Aviv eingedrungen. Eine israelische Polizeisprecherin sagte, der Angreifer habe den am Eingang postierten Wachmann am Bein verletzt. Die Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer. Der Mann sei unverletzt geblieben und konnte festgenommen werden.

Bei dem Angreifer handele es sich um einen Israeli Anfang 40 aus der Stadt Bat Jam südlich von Tel Aviv. Sein Motiv sei nicht bekannt, ein politischer Hintergrund werde jedoch ausgeschlossen, sagte die Sprecherin.

Der Vorfall ereignete sich zeitgleich zum Besuch von US-Außenministerin Hillary Clinton in Israel . Sie trifft sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu , um über den Konflikt mit der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen zu sprechen. Außerdem sind Treffen mit palästinensischen Vertretern in Ramallah und mit ägyptischen Regierungsmitgliedern in Kairo geplant.

US-Präsident Barack Obama will Israel nach Angaben des Präsidialamts freie Hand lassen: Israel habe das Recht, eigene Entscheidungen zu seiner Sicherheit zu treffen. Zugleich sagte ein Sprecher, Obama fordere ein Ende der Raketenangriffe auf Israel durch die Hamas .

Netanjahu hatte nach einer Krisensitzung am Dienstag zugesagt, sämtliche diplomatische Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor er über eine Bodenoffensive entscheide.

Seit Mittwoch greift Israel Ziele in dem von Palästinensern bewohnten Gebiet an. Die Regierung Netanjahus reagiert damit auf Raketenangriffe der Hamas. In Israel starben drei Zivilisten beim Einschlag einer Rakete aus dem Gazastreifen. Mehr als 100 Palästinenser wurden im Gazastreifen durch Luftangriffe getötet.