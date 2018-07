US-Präsident Barack Obama wird sich für seine zweite Amtszeit einige neue Kabinettsmitglieder suchen müssen. Mehrere Minister haben mehr oder weniger deutlich erkennen lassen, dass sie die Regierung verlassen wollen. Am sichersten ist das Ausscheiden von Außenministerin Hillary Clinton .

Clinton hatte bereits mehrfach angekündigt, ihr Amt abgeben zu wollen. Das will sie schon sehr bald tun: Bereits kurz nach der Amtseinführung Barack Obamas im Januar wolle sie das Kabinett verlassen, hatte sie kürzlich erklärt. Für Clintons Nachfolge im State Department werden drei Namen gehandelt: Susan Rice , Thomas Donilon und John Kerry.

Rice ist UN-Botschafterin und galt lange als aussichtsreichste Kandidatin auf die Nachfolge Clintons. Allerdings stand sie kürzlich stark in der Kritik, weil sie den Angriff auf die US-Vertretung in der libyschen Stadt Bengasi als Reaktion auf ein in den USA produziertes islamfeindliches Video darstellte. Das könnte ihre Chancen mindern. John Kerry, der zweite mögliche Kandidat, ist seit 1985 Senator in Massachusetts , Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss und war 2004 Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Der 68-Jährige gilt als erfahrener Außenpolitiker. Er wäre ein Kandidat, mit dem die Republikaner gut leben könnten, sagen Experten. Allerdings hat auch Kerry ein Manko: Er war im Wahlkampf Obamas Trainingspartner für die großen Rededuelle. Dass Obama in der ersten Debatte enttäuschte, führt mancher auf eine schlechte Vorbereitung durch Kerry zurück. Thomas Donilon, der zweite mögliche Anwärter, ist derzeit Obamas Sicherheitsberater.

Ein Nachfolger für Timothy Geithner

Neu besetzen muss der US-Präsident voraussichtlich auch den Posten des Finanzministers. Denn auch Timothy Geithner , der jetzige Amtsinhaber, gilt als amtsmüde. Als Nachfolger im Treasury Department sind unter anderem Jacob Lew, Erskine Bowles und wiederum Thomas Donilon im Gespräch. Bowels, ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, vertrat die Demokraten bereits bei Verhandlungen mit den Republikanern zur Eindämmung des Defizits. Er gilt als versiert in der Zusammenarbeit mit dem politischen Gegner. Lew ist derzeit Obamas Stabschef im Weißen Haus.

Neuer Verteidigungsminister gesucht

Auch einen neuen Verteidigungsminister wird Barack Obama wohl suchen müssen. Ex-CIA-Direktor Leon Panetta wird das Amt vermutlich ebenfalls nicht wieder besetzen wollen. Als ein möglicher Nachfolger wird Ashton Carter, Panettas Stellvertreter gehandelt. Auch dem General David Petraeus werden Chancen eingeräumt. Der Irak- und Afghanistan-Kommandeur ist seit rund einem Jahr Panettas Nachfolger an der CIA-Spitze.

Auch der Notenbankchef Ben Bernanke könnte nach aufreibenden Jahren in der Finanzkrise wieder als Professor zur Princeton Universität zurückkehren. Die zweite Amtszeit des 58-Jährigen läuft in gut einem Jahr aus. Es ist unklar, ob Obama Bernanke zu einer Verlängerung überreden kann.