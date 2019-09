In den USA gibt es keine Meldeämter, deshalb liegt es in der Eigenverantwortung der Wählerinnen und Wähler, sich registrieren zu lassen. Die sogenannte Registrierungshürde gilt als ein Grund für die relativ niedrige Wahlbeteiligung in den USA, die in der Regel bei etwas mehr als 50 Prozent liegt. Das ist signifikant niedriger als der europäische Durchschnitt.

Lesetipp : Vorzeigestadt der USA © Leah Nash für ZEIT ONLINE Oregon : Ganz schön Portland hier

Da jeder Bundesstaat ein eigenes Wahlrecht hat, unterscheidet sich der Ablauf von Staat zu Staat teils erheblich: In Oregon etwa gibt es ausschließlich Briefwahl, in North Carolina müssen sich die Wählerinnen und Wähler hingegen nicht registrieren lassen. In einigen anderen Bundesstaaten gibt es die Möglichkeit des Early Voting. Dann können US-Amerikanerinnen und -Amerikaner per Brief oder auch persönlich ihre Stimme abgeben – Tage oder Wochen vor dem eigentlichen Termin. Weil die Wahl auf einen Dienstag fällt, ist das für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein ungünstiger Termin.

US-Bürgerinnen und -Bürger, die im Ausland leben – die sogenannten expatriates –, fordern ihre Wahlunterlagen in dem Bundesstaat an, in dem sie zuletzt wohnten und senden sie auch dorthin zurück. Die US-Botschaft empfiehlt, einige Wochen Zeit dafür einzuplanen.