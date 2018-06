Die Islamistengruppe, die für die Geiselnahme auf dem Gasfeld verantwortlich ist, hat Verhandlungen vorgeschlagen. Mokhtar Belmokhtar , Chef der Gruppe, forderte in einem Video, dass Frankreich und Algerien über ein Ende des Mali-Einsatzes verhandeln sollten, berichtete die mauretanische Nachrichtenagentur ANI.

Zudem schlägt er darin vor, die von seiner Gruppe festgehaltenen US-Geiseln im Gegenzug für zwei in den USA inhaftierten Islamisten freizulassen: den Ägypter Scheich Omar Abdel-Rahman und die Pakistanerin Aafia Siddiqui. Abdel-Rahman war 1995 in den USA wegen Plänen zu Angriffen auf Ziele in New York sowie zum Mord an dem damaligen ägyptischen Staatschef Hosni Mubarak zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Pakistanerin, eine Wissenschaftlerin, sitzt ebenfalls wegen Terrorvorwürfen in den USA in Haft. Sie soll versucht haben, 2008 in Afghanistan auf US-Soldaten geschossen zu haben.

Verwirrung über Geisel-Zahlen

Die US-Regierung wies die Forderungen der Geiselnehmer umgehend zurück. "Die Vereinigten Staaten verhandeln nicht mit Terroristen", teilte das Außenministerium mit. US-Außenministerin Hillary Clinton telefonierte mit dem algerischen Regierungschef Abdelmalek Sellal über das Geiseldrama. Die Situation vor Ort sei weiter "sehr unübersichtlich", sagte ihre Sprecherin Victoria Nuland.

Zuvor hatte eine Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur APS für Verwirrung gesorgt. Darin hieß es unter Berufung auf algerische Sicherheitskreise, dass Hunderte Geiseln befreit worden seien. Später stellte sich heraus, dass es sich offenkundig um eine Gesamtbilanz der seit Mittwoch andauernden Geiselnahme handelt. Demnach hat die algerische Armee insgesamt etwa 650 Menschen befreit.

Auch mehr als die Hälfte der 132 ausländischen Geiseln sei nicht mehr in der Hand der Islamisten, hieß es. Der Verbleib der restlichen 60 entführten Ausländer sei unklar. Manche von ihnen könnten noch in der Gewalt der Entführer sein, andere könnten bei Gefechten mit der algerischen Armee gestorben sein. Die Nachrichtenagentur AP berichtete dagegen, dass knapp 100 der 132 Ausländer in Freiheit seien.

Gasförderanlage bei In Amenas Die Industrieanlage Die von Islamisten überfallene Gasanlage Tiguentourine in Algerien liegt rund 40 Kilometer entfernt von der Stadt In Amenas im Osten des Landes, 60 Kilometer vor der Grenze zu Libyen. Seit 2006 wird der in der Wüste gelegene Komplex von dem britischen Konzern BP, der norwegischen Statoil in Zusammenarbeit mit dem algerischen Staatsunternehmen Sonatrach betrieben. In dem Industriekomplex arbeiten rund 700 Menschen; die meisten von ihnen sind Algerier. In die Anlage wurden umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro investiert. Drittgrößtes Gasfeld In dem Gebiet bei In Amenas liegen vier Gasfelder, der Komplex ist über drei Pipelines mit dem algerischen Gasversorgungsnetz verbunden. Die Gasanlage bei In Amenas ist das drittgrößte Gasfeld Algeriens. Von dort stammen 18 Prozent des exportierten Gases. Für gewöhnlich werden am Tag 75 Millionen Kubikmeter Gas durch die Gaspipeline Transmed nach Italien gepumpt. Militärisch gesichert BP beschäftigt bei In Amenas "einer geringen Anzahl" Mitarbeiter, so der Konzern. Laut Statoil waren 17 Beschäftigte des norwegischen Konzerns zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Komplex. Das Gelände beherbergt neben der Gasanlage Unterkünfte für die Arbeiter sowie ein Sicherheitscamp in einem abgesperrten Bereich. Die islamistischen Angreifer aus Mali waren offenbar mit einer Überrumpelungstaktik erfolgreich, denn die Anlage wurde nach Zeugenaussagen auch vom Militär bewacht.

APS berichtete bereits am Donnerstag darüber, dass rund 600 algerische Geiseln befreit worden seien. Bei dieser Gelegenheit wurde jedoch nichts über möglicherweise befreite ausländische Geiseln bekannt.

Die Lage auf dem Gasfeld ist sehr unübersichtlich. Die nun von APS veröffentlichten Geiselzahlen sind deutlich höher als die bisher bekannten . Die algerische Armee hatte bereits am Donnerstag eine Befreiungsaktion in der Anlage nahe der libyschen Grenze gestartet, nachdem islamistische Kämpfer dort am Mittwoch Hunderte Geiseln genommen hatten.

Die Belagerung der Gasförderanlage bei In Amenas, rund 1.300 Kilometer südöstlich von Algier, dauerte an. Mehrere ausländische Beschäftigte des Unternehmens hätten sich laut APS an verschiedenen Stellen vor den Geiselnehmern versteckt, hieß es.

Die Gasförderung wurde der Nachrichtenagentur zufolge gestoppt. Damit solle der Gefahr von Explosionen vorgebeugt werden. Die Gasanlage wird von dem britischen Konzern BP und der norwegischen Statoil in Zusammenarbeit mit dem algerischen Unternehmen Sonatrach betrieben.