Als Reaktion auf den Amoklauf in einer Grundschule in der US-Stadt Newtown treffen Vertreter der Regierung und der Waffenlobby erstmals wieder direkt aufeinander: US-Vizepräsident Joe Biden wird nach Angaben des Weißes Hauses am heutigen Donnerstag mit Vertretern der mächtigen Waffen-Organisation National Rifle Association (NRA) reden. Deren Mitglieder sind strikt gegen schärfere Waffengesetze . Daran hat auch der Amoklauf nichts geändert.

Präsident Barack Obama hat die Tat zum Anlass genommen, stärkere Kontrollen für Waffenkäufer zu fordern. Sein Vize Biden leitet die von Obama eingesetzte Kommission gegen Waffengewalt , die bis Ende des Monats Vorschläge erarbeiten soll. Die Regierung will dabei nach Aussage von Biden besonders schnell Maßnahmen ergreifen, ohne auf die Abstimmung über neue Gesetze im Kongress zu warten. "Der Präsident wird handeln. Es gibt Dekrete, die unterzeichnet werden können", sagte Biden am Mittwoch. Es handele sich um ein Problem, das ein "sofortiges Handeln" erfordere.

Medienberichten zufolge prüft Bidens Arbeitsgruppe derzeit die Möglichkeit von Hintergrund-Checks bei allen Waffenkäufern . Der Verkauf und Wiederverkauf von Waffen könnte so künftig beobachtet und registriert werden. Als eine weitere Maßnahme seien schärfere Strafen gegen das unerlaubte Waffentragen etwa in der Nähe von Schulen geplant. Zudem müsse jeder mit härteren Strafen rechnen, der Schusswaffen an Minderjährige abgebe.

Für alle Regelungen, die eines Gesetzes bedürfen, muss die Regierung aber im Kongress eine Mehrheit finden. Dort sprechen sich vor allem die Republikaner traditionell gegen Einschränkungen beim Erwerb von Waffen aus.

Waffenrecht Waffen USA Newtown Amoklauf Waffenbestand Mehreren Studien zufolge sind in den USA bis zu 300 Millionen Schusswaffen im Privatbesitz – das entspricht fast einer Waffe pro Einwohner. In einer Erhebung des Gallup-Instituts aus dem vergangenen Jahr gaben 47 Prozent der Befragten an, in einem Haushalt mit mindestens einer Schusswaffe zu leben. Jeder dritte US-Bürger ist demnach selbst Waffenbesitzer. Produktion Die Waffenhersteller der USA produzierten 2011 knapp 2,5 Millionen Pistolen, 573.000 Revolver sowie mehr als drei Millionen Gewehre, wie die Statistiken der Behörde für Alkohol, Tabak und Feuerwaffen zeigen. In den USA gibt es fast 130.000 lizensierte Waffenhändler. Opfer Mehr als 30.000 Menschen sterben in den USA jedes Jahr durch Schusswaffen – mehr als 12.000 der Taten sind Morde. Die Anti-Waffen-Lobbyisten der Brady Campaign errechneten 2011, dass 270 Menschen täglich durch Schusswaffen verletzt oder getötet werden. Rechtslage Im Zweiten Zusatzartikel zur Verfassung ist das Recht auf privaten Waffenbesitz verbrieft. Dort heißt es: "Weil eine gut organisierte Miliz für die Sicherheit eines freien Staates erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden." Die Frage, wie weit dieses Recht reicht und welchen Beschränkungen es unterworfen werden darf, ist Gegenstand kontroverser Debatten. Seit 1993 steht etwa eine Überprüfung von Waffenkäufern im Bundesrecht. Verurteilte Kriminelle, Menschen mit psychischen Störungen oder Drogenabhängige dürfen demnach keine Schusswaffen erwerben. Ein im Folgejahr erlassenes Verbot halbautomatischer Gewehre wurde dagegen 2004 nicht verlängert. Dazu kommt ein Wirrwarr an Gesetzen und Verordnungen auf Ebene der Bundesstaaten und Kommunen. Immer wieder landeten regionale Beschränkungen für Waffenerwerb und -besitz dabei vor dem Obersten Gerichtshof, der in Grundsatzurteilen 2008 und 2010 ein Recht auf private Waffen anerkannte. Die Lobby Die National Rifle Association (NRA) ist die mächtigste Vereinigung der Waffenlobby. Zwei Veteranen des Amerikanischen Bürgerkriegs gründeten den Waffenverein im November 1871 im Bundesstaat New York, um das Schützenwesen zu fördern. Heute hat die Organisation nach eigenen Angaben mehr als vier Millionen Mitglieder. Ihr Hauptquartier ist in Fairfax vor den Toren Washingtons.

In den vergangenen Jahren ist in den USA immer wieder darüber diskutiert worden, das liberale Waffenrecht zu verschärfen, Konsequenzen folgten aber nicht. Das liegt vor allem an der Waffenlobby, die in den USA großen Einfluss hat. Sie betrachtet die Waffen in den amerikanischen Haushalten – etwa 300 Millionen Stück sollen im Umlauf sein – als kulturelle Eigenheit der USA und wehrt jeden Reformwunsch als Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten ab. Auch von Bidens Gesprächen mit der NRA werden darum keine konkreten Ergebnisse erwartet.

Die Gesetze zum Waffenverkauf in den USA sind lasch : So können US-Bürger Waffen von Privatpersonen, im Internet oder auf Messen erwerben, ohne dass ihre Identität festgehalten oder ein Eintrag im Waffenregister gewährleistet wird. Schätzungsweise 40 Prozent der Waffen werden verkauft, ohne dass eine Überprüfung der Daten erfolgt.