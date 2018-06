Die Managerin Sally Jewell soll neue Innenministerin der USA werden. Präsident Barack Obama nominierte die Chefin der Handelskette REI für die Nachfolge von Ken Salazar . Jewells Nominierung muss noch vom Kongress bestätigt werden.

Die 57-jährige Jewell, die als Dreijährige mit ihrer Familie aus Großbritannien in die USA kam, war bisher Vorstandsvorsitzende des Unternehmens REI, das auf Ausrüstung für Freizeitsportler spezialisiert ist.

Obama lobte sie als "Expertin für Energie- und Klimafragen". Sie wisse, dass Umweltschutz und die Erhaltung guter Arbeitsplätze sich nicht widersprächen. Nach acht Jahren als Managerin einer Firma mit einem Milliardenumsatz, die sich auch für den Naturschutz einsetze, sei sie für den Posten sehr gut qualifiziert. Zu den Aufgaben des Innenministers gehören in den USA auch die Energie- und Naturschutzpolitik.

Obama würdigt Verdienste Salazars

Jewell ist als erste Frau für einen Posten im neuen Kabinett von Obama vorgesehen. Weiter im Amt sollen die Chefin des Heimatschutzministeriums, Janet Napolitano , und Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius bleiben.

Innenminister Salazar hatte seinen Rückzug aus Obamas Kabinett bereits angekündigt – er habe kein Interesse an einer weiteren Amtszeit. Der Präsident würdigte seine Leistungen: Unter dem 57-Jährigen habe sich die Nutzung erneuerbarer Energien in den USA verdoppelt. Zudem habe Salazar sieben neue Nationalparks und zehn neue Tierschutzgebiete geschaffen, sagte Obama. Mit seiner "hervorragenden Arbeit" habe der scheidende Minister "eine neue Ära des Naturschutzes" in den USA begonnen.